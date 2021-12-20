Георгий Лепс вышел из психушки и официально стал холостяком

Лепс официально стал холостяком / Фото: sputnik-georgia.ru

Известный российский певец Григорий Лепс недавно попал в психбольницу, а помощь врачей за неделю ему понадобилась дважды. В данный момент он уже вышел из больницы и сегодня, 20 декабря, официально развелся со своей супругой балериной Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет.

Кто подал на развод

По информации российских СМИ, на развод подала Шаплыкова, сам же Лепс прислал в суд письмо, в котором согласился на развод. В суде бывших супругов не было.

Адвокат Шаплыковой Оксана Якимова хотела избежать вопросов журналистов, касательно развода, но не вышло. Представителям СМИ было интересно, как решиться вопрос об имуществе, нажитом в браке, которого у супругов на миллиард рублей (13,4 млн долларов).

При этом Якимова отметила, что никаких проблем нет. Журналисты заподозрили, что виной всему брачный контракт, который заключила пара перед тем, как вступить в брак.

Адвокат также дала понять, что такие вопросы не решаются в судебном участке, а похоже, что будут разбираться уже в районном суде.

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Элитная недвижимость и бизнес

По данным СМИ, у супругов есть две квартиры в Москве в элитных домах, два огромных загородных особняка, земельный участок. А кроме того, несколько бизнес-проектов, которые также надо будет как-то делить.

Лепс является учредителем восьми компаний: это ресторанная деятельность, торговля продуктами, продюсерский центр и собственная оптика. Также у него есть фирма "Джи Эл Джуерли", которая торгует ювелирными украшениями под брендом Лепса.

Журналисты выяснили, что это изящное дело певец полностью отдал супруге, которая после подачи заявления о расторжении брака улетела сначала в Италию, а потом на Мальдивы.

Госпитализация Георгия Лепса

Напомним, 14 декабря Григорий Лепс отменил концерт с Ларисой Долиной, ссылаясь на плохое самочувствие.

Источники Telegram-канала Mash заявили, что певец сейчас находится в психиатрической лечебнице - "отходит" от острого алкогольного опьянения, в котором он вчера попал в больницу. Также у них отмечают, что такая ситуация повторяется уже второй раз за неделю - неадекватный Лепс в больнице буянил, и его могла унять лишь бригада психиатрички. В таком состоянии очень сложно давать концерты.

Причиной возможного срыва или гипертонического криза называют развод Лепса с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

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