Грандиозный скандал в Испании: королеву обвиняют в измене мужу

Королеву Летицию обвинили в измене своему мужу.

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Королева Летиция попала в скандал / Коллаж Главред, фото Instagram/queenletizia

Хайме дель Бурго, давний друг жены короля Филиппа VI, который впоследствии женился на ее сестре, заявил, что у него были романтические отношения с Ее Величеством - Королевой Летицией.

По информации The Daily Mail, в то время она уже была замужем за наследным принцем, который позже стал королем.

"53-летний Хайме Дель Бурго, который в настоящее время проживает в Великобритании, недавно внес свой вклад в откровенную книгу об испанских королевских особах, в которой он делает заявление, что их романтические отношения все еще сохранялись после свадьбы Летиции с королем Фелипе в 2004 году", - пишет СМИ.

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Предприниматель, который утверждает, что встречался с Летицией, когда она встретила короля Фелипе, поделился недатированным селфи, которое 51-летняя королева сделала в зеркале в ванной во время одной из своих беременностей, как "доказательство" их отношений.

На селфи можно увидеть Летицию в черной пашмине, которая, как утверждает Хайме, принадлежала ему, и он также опубликовал сообщение, предположительно отправленное ему испанской королевой.

Селфи можно посмотреть тут

Там было написано: "Любовь. Я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она заботится обо мне.

После того, как пост наделал шуму, Дель Бурго удалил его и опубликовал новое послание.

"Я не меняю запятую в своих удаленных постах. Я ценю сообщения от тех, кто понял, что у меня есть свои причины. Я не держу зла на тех, кто угрожал меня убить. Я не чувствую гордости. Но правда такова, какая она есть. Я признаю только одного Царя Небесного, и имя ему — Иисус из Назарета. Он будет судить меня", – сообщил он.

Королеву Летицию обвинили в измене / Скриншот

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