"Готовятся к передаче короны": принц Уильям в трансе

Принц Уильям может взойти на престол гораздо раньше, чем планировал и это начало тревожить его на фоне болезни Кейт Миддлтон.

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Принц Уильям не готов сесть на трон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уильям всегда знал, что будет следующим королем Британии, только вот болезнь его отца Чарльза III может ускорить процесс. По словам инсайдеров, Чарльз планирует покинуть трон минимум через 10 лет, но никто не знает, как онкозаболевание будет далее на него влиять.

Королевский эксперт Тина Брайн рассказала New York Times, что Уильям и Кейт "сильно обеспокоены" по поводу грядущих изменений.

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Точную причину беспокойства Уильяма никто не называет, но и так ясно, что все дело в недавно обнаруженном раке у Кейт Миддлтон. Ходят слухи, что принц в трансе от болезни жены.

Также известно, что во дворце готовятся к передаче короны. Но принц Уильям к восхождению на трон не совсем готов. Хотя и беспокоится ему пока не о чем, ведь Чарльз выглядит бодрым и, кажется, идет на поправку после лечения.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Принц Уильям - последние новости по теме

Отметим, принц Уильям не в восторге от успеха "Игр непокоренных" принца Гарри. Британский журналист Роберт Джобсон заявил, что успех мультиспортивного мероприятия, основанного герцогом Сассекским, сделал Уильям завистливым.

А также в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

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