Готов встать в стойло: Жерар Пике женится на юной модели - СМИ

За 11 лет Шакира так и не получила свое кольцо, а новая пассия уже метит в жены Пике.

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Жерар Пике и Клара Чиа планируют пожениться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/3gerardpique

Год назад колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике разошлись после 11 лет отношений из-за неверности спортсмена. Вскоре после этого стало известно, что он закрутил роман с молоденькой моделью Кларой Чиа.

Вопреки мощной волне хейта, которая на него обрушилась, Пике открыто хвастается новой девушкой. Более того, издание Daily Mail сообщает, что отношения Жерара и Клары развиваются так быстро, что пара уже готовится к свадьбе.

Шакира так и не дождалась от Пике заветного обручального кольца, а Чиа может официально похвастаться им уже 24 июня - на свадьбе брата футболиста, сообщает инсайдер.

Пока о свадьбе Жерара Пике и Клары Чиа ничего не известно: вероятно, в конце июня пара объявит не только о помолвке, но и сообщит дату предстоящего бракосочетания. Что о слухах про брак бывшего избранника думает Шакира, пока неизвестно.

Смотрите видео про то, как неверность Жерара Пике подняла его бывшую жену Шакиру на пик славы:

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