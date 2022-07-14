"Гормон Свободамин в действии": депортированная из России Наргиз "оторвалась" под песню Сердючки

Комментаторы расхвалили своеобразное выступление Наргиз / Instagram

Рок-музыкант и узбекская певица Наргиз Закирова, которую депортировали из россии за отказ поддерживать войну и убийства мирных граждан Украины, затанцевала под песню Верки Сердючки "Let it rain Champagne".

Певица выложила ролик, где она кайфует и веселится под песню Сердючки. Комментаторы расхвалили своеобразное выступление Наргиз, осыпав ее комплиментами.

"Супер", "Класс, и Наргиз и Сердючка", "Вот это энергия", "Гормон Свободамин в действии", - написали подписчики.

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Напомним, Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово, москва. Там ей выдали уведомление о запрете на посещение россии на 50 лет, до 2072 года. За пересечение границы в дальнейшем ее будет ожидать уголовная ответственность.

Причиной для запрета послужило несогласие певицы с "спецоперацией".