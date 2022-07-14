УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Гормон Свободамин в действии": депортированная из России Наргиз "оторвалась" под песню Сердючки

14 июля 2022, 18:24

Певица выложила ролик, где она кайфует и веселится под песню Сердючки.

Наргиз
Комментаторы расхвалили своеобразное выступление Наргиз / Instagram

Рок-музыкант и узбекская певица Наргиз Закирова, которую депортировали из россии за отказ поддерживать войну и убийства мирных граждан Украины, затанцевала под песню Верки Сердючки "Let it rain Champagne".

Певица выложила ролик, где она кайфует и веселится под песню Сердючки. Комментаторы расхвалили своеобразное выступление Наргиз, осыпав ее комплиментами.

"Супер", "Класс, и Наргиз и Сердючка", "Вот это энергия", "Гормон Свободамин в действии", - написали подписчики.

Читайте также"Секси": голая Наргиз стыдливо показала грудь

Напомним, Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово, москва. Там ей выдали уведомление о запрете на посещение россии на 50 лет, до 2072 года. За пересечение границы в дальнейшем ее будет ожидать уголовная ответственность.

Причиной для запрета послужило несогласие певицы с "спецоперацией".

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:34

Аж трясутся из-за HIMARS: оккупанты перевозят технику и склады боеприпасов подальше от фронта

18:24

"Гормон Свободамин в действии": депортированная из России Наргиз "оторвалась" под песню СердючкиВидео

18:23

"С днем рождения сына!": душевные поздравления и сердечные картинки маме, родителям, подруге

18:18

В Украине могут создать спецкомиссию для отслеживания западного оружия - ЕрмакВидео

18:03

Тела не могут идентифицировать: число жертв ракетного удара по Виннице резко возрослоФотоВидео

Реклама
17:42

Российские офицеры убили своего солдата и списали на войну в Украине: перехват ГУРВидео

17:38

ВСУ разнесли вдребезги пункт управления и склад боеприпасов россиян на НиколаевщинеВидео

17:36

Беларусь перемещает зенитно-ракетные комплексы С-300: что известноВидео

17:01

Россиянам просто нравится убиватьмнение

16:51

Ракетный удар по Виннице: 42 человека без вести пропалиФотоВидео

16:14

Мощные грозы накроют пол Украины: синоптики объявили штормовое предупреждениеВидео

16:07

Россияне устроили вакханалию на могиле Шатунова: бросаются на крест и танцуют

16:02

Удар по Виннице: ракета летела на Житомир, но затем развернуласьФотоВидео

15:59

Превентивный удар по России: Доний объяснил, почему Запад должен ударить первым

15:56

"Государственная тайна": в Украине засекретили данные о потерях на войнеВидео

15:50

Войска РФ давят на Донбассе, но на Херсонщине ВСУ освобождают территории Украины – ЗалужныйВидео

15:49

Под Херсоном произошли взрывы на ремонтной базе военных РФВидео

15:44

"Нас спасло 10 минут времени": Олег Скрипка чудом не стал жертвой ракетного обстрела ВинницыВидео

15:28

"Понимают, что им крышка": коллаборанты сдают ВСУ позиции российских оккупантовВидео

15:27

Путин не отказался от идеи сменить власть в Украине - Кочетков

Реклама
15:26

Никто не выжил: при ракетном обстреле Винницы полностью уничтожили медицинскую клиникуВидео

15:24

Лунный посевной календарь на август 2022: лучшие дни для работы в огороде и саду

15:09

Олег Винник объявился: певец подарил ВСУ боевую "Волчицу"

14:57

Для освобождения всей Украины ВСУ нужно решить вопросы Донбасса и Херсонщины – генералВидео

14:55

Крышу снесло, авто сгорело: Лобода показала, что оккупанты натворили с домом ее семьиВидео

14:42

Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия – ГенштабВидео

14:39

Дорогие вещи и крупы превратятся в пыль: как вывести надоедливую моль

14:34

Нам нужен план разрушения Россиимнение

14:28

Сегодня ночью ждите ответ: Арестович предупредил россиян за кровавую атаку на ВинницуВидео

14:21

ВСУ освободили уже 44 населенных пункта на Херсонщине, обостряется партизанская война – ОВАВидео

14:18

Россияне обстреляли Винницу ракетами Калибр, их запустили из Черного моряФотоВидео

14:03

Войну прекращать не намерены: в РФ высказались о "спецоперации" в УкраинеВидео

13:53

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

13:47

Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 20, среди них детиФотоВидео

13:46

"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно поврежденыФотоВидео

13:37

Нацгвардейцы уничтожили вражескую ДРГ на Донбассе, устроив оккупантам ловушкуВидео

13:36

"Нужно ликвидировать": эксперт объяснил, как Украина может использовать Крымский мост против РФ

13:35

У Херсона горит склад войск РФ: оккупанты убегают в панике и вывозят награбленноеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

12:58

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
12:52

Ты уже достаточно толстая: Седокова рассказала, сколько наела лишних килограмм

12:36

Как и когда закончится война в Украине: эксперты озвучили три сценарияВидео

12:32

В Чернигове 8-летняя девочка собирает деньги для ВСУ: ее отец сейчас на фронте

12:05

Страна-убийца ударила ракетами по центру Винницы - Зеленский опубликовал видео с места "прилета"Видео

12:04

Мальчик или девочка: Тодоренко поделилась секретом беременности

12:03

"До смерти Путина": Доний рассказал, когда может закончиться война в Украине

12:03

Россия нанесла ракетные удары по Виннице: есть погибшие и раненыеВидео

11:52

"Жениться он мог и на Стоцкой, и на Лорак": домработница Киркорова ошеломила признанием

11:28

Погиб как герой в бою за Украину: отец вынес из-под обстрела тело погибшего сына

11:03

"Дьявол на плече, нашептывающий на ухо": Патрушев может занять место Путина - The Washington PostВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять