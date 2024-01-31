"Горло болит после нее": Билозир назвала самую нелюбимую украинскую звезду

Украинская певица и Народная артистка Украины Оксана Билозир пристально следит за творческими успехами коллег по сцене. Безусловно, у нее есть среди них свои фавориты, а есть и те, кто не по душе.
В интервью Славе Демину артистка призналась, кто из современных украинских див вызывает у нее своими песнями неприятные ощущения. Такой певицей оказалась Тина Кароль.
"Я очень люблю Тину, но я не люблю ее. У меня горло болит после нее. Как певицу, когда ее слушаю", - рассказала Оксана Владимировна.
А вот своей любимицей она назвала исполнительницу Jerry Heil. Билозир заявила, что ей импонирует трудолюбие Яны Шемаевой, и в ней певица видит себя в молодости.
"Мне нравится Джерри Хейл. Она мне напоминает меня, когда я была молодая. Непосредственная, уверенная в себе. Она неуверенная в себе, но хочет показать, какая она уверенная в себе. Хорошая девушка, амбициозная, правильная", - поделилась Оксана Билозир.
Ранее певица Светлана Билоножко, вдова Народного артиста Украины Виталия Билоножко, наехала на свою "подругу", певицу-запроданку Таисию Повалий, за ее предательство.
Также украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес ошеломил фанатов танцами на каблуках и высмеял "маленьких людей" в РФ под юмористическую пародию на песню "Relax, Take It Easy".
Другие новости:
- Мисс Мира-2023: участница от Украины рассказала на конкурсе талантов про войну
- Известная украинская певица увеличила грудь
- Бывшая Остапчука рассказала, почему не отказывается от его фамилии