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"Горло болит после нее": Билозир назвала самую нелюбимую украинскую звезду

Анна Подгорная
31 января 2024, 20:46
Оксана Билозир также призналась, в какой певице она видит молодую себя.
Оксана Билозир
Оксана Билозир рассказала, кто из украинских певиц ей не нравится / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

Украинская певица и Народная артистка Украины Оксана Билозир пристально следит за творческими успехами коллег по сцене. Безусловно, у нее есть среди них свои фавориты, а есть и те, кто не по душе.

В интервью Славе Демину артистка призналась, кто из современных украинских див вызывает у нее своими песнями неприятные ощущения. Такой певицей оказалась Тина Кароль.

"Я очень люблю Тину, но я не люблю ее. У меня горло болит после нее. Как певицу, когда ее слушаю", - рассказала Оксана Владимировна.

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А вот своей любимицей она назвала исполнительницу Jerry Heil. Билозир заявила, что ей импонирует трудолюбие Яны Шемаевой, и в ней певица видит себя в молодости.

"Мне нравится Джерри Хейл. Она мне напоминает меня, когда я была молодая. Непосредственная, уверенная в себе. Она неуверенная в себе, но хочет показать, какая она уверенная в себе. Хорошая девушка, амбициозная, правильная", - поделилась Оксана Билозир.

Ранее певица Светлана Билоножко, вдова Народного артиста Украины Виталия Билоножко, наехала на свою "подругу", певицу-запроданку Таисию Повалий, за ее предательство.

Также украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес ошеломил фанатов танцами на каблуках и высмеял "маленьких людей" в РФ под юмористическую пародию на песню "Relax, Take It Easy".

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