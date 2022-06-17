Год худела: Даша Квиткова показалась в бикини

Даша Квиткова поехала на отдых/ instagram.com/kvittkova/

Победительница 9 сезона романтического проекта "Холостяк" Даша Квиткова уехала из Украины. Девушка рассказала, что муж сделал для нее сюрприз и отправил на отдых в Хорватию.

Оттуда блогерша поделилась новыми фото и не забыла показать себя в купальнике.

Первенец Даши Квитковой и Никиты Добрынина появился на свет 13 июля, и через месяц будет отмечать ровно год со дня своего рождения. В течение года блогерша пустила все свои силы, чтобы сбросить набранные во время беременности килограммы, и пока еще не достигла своего идеала.

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На своей странице в Instagram, победительница шоу "Холостяк-9" поделилась кадрами в раздельном купальнике, похваставшись своей заметно постройневшей фигурой. Даша Квиткова призналась, что мечтает скинуть еще шесть килограммов, чтобы вернуть себе форму до беременности.

"Взяла с собой только купальники, которые пропускают загар, чтобы было все красивенько! Потом покажу другие (купальники – примечание Редактора). Это я всматриваюсь, как уходят мои лишние 6 килограммов", - отметила в публикации Даша Квиткова.

До беременности блогерша весила 53-54 килограмма, а в день родов – 82 килограмма. Через пару дней ее вес составлял 75 кг. Медленно, но уверенно девушка шла к своей цели, и сейчас весит 60 килограммов, мечтая сбросить еще 10 кг.

Напомним, ранее украинская блогерка и жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова поддержала своеобразный флешмоб, который возник среди украинцев спонтанно. Так многие патриоты в знак своей любви к Украине делают символические татуировки посвященные нашей стране.