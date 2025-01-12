Год без Виталия Билоножко: вдова певца показала его могилу

Светлана Григорьевна рассказала, где и как провела первую годовщину смерти любимого мужа.

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Светлана Билоножко показала, как выглядит могила Виталия Билоножко / коллаж: Главред, фото: Facebook Светланы Билоножко, facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Кратко:

Виталий Билоножко умер в январе 2024 года и был похоронен на Байковом кладбище

В первую годовщину со дня смерти мужа Светлана Билоножко показала могилу мужа

Самый бархатный баритон украинской эстрады Виталий Билоножко умер 9 января 2024 года в возрасте 70 лет. У него остановилось сердце после длительной борьбы с сахарным диабетом.

12 января того же года семья и поклонники навсегда простились с артистом. Он был похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.

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В первую годовщину со дня смерти певца к последнему пристанищу Виталия Васильевича пришла его семья и друзья. Вдова Билоножко в своем блоге в Facebook показала, как сейчас выглядит могила ее звездного мужа. На ней пока не установлен памятник, зато крупный цветной портрет артиста просто утопает в цветах от тех, кто любил его при жизни, и помнит после смерти.

"Сегодня были у Виталика на Байковом кладбище... Все рассказали ему, поделились воспоминаниями... Потом собрались на поминальный обед. Какие же все-таки замечательные друзья у Виталика, как было с ними тепло и уютно! Нумеролог сказала, что он был рядом с нами... Светлая память нашему неповторимому Виталию..." - пишет Светлана Билоножко.

Светлана Билоножко показала, как выглядит могила Виталия Билоножко / Facebook Светланы Билоножко

Светлана Билоножко показала, как выглядит могила Виталия Билоножко / Facebook Светланы Билоножко

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Также украинский певец Павел Зибров показал архивное фото с покойным Билоножко в день первой годовщины смерти Виталия Васильевича. Артисты десятки лет были близкими друзьями.

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Кто такой Виталий Билоножко? Виталий Васильевич Белоножко (11 июня 1953 - 9 января 2024) - украинский певец, эстрадный исполнитель; Народный артист Украины (1995); основатель и организатор периодического Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сообщает Википедия.

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