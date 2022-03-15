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"Глупое падло": Клопотенко объяснил, почему Украина России не по зубам

15 марта 2022, 10:15
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Кулинар резко высказался о российской армии.

Евгений Клопотенко объяснил, почему Украина России не по зубам / скриншот

С начала вторжения России в Украину прошло уже более двух недель, но оккупанты не достигли ощутимых результатов.

Шеф-повар и кулинар Евгений Клопотенко уверен, что так продолжится и далее.

На своей страничке в Instagram он отметил, что Россия до сих пор отказывается принимать правду о своем жалком войске.

"Начиная с причины, по которой они идут в украинскую землю и заканчивая их поведением. Ибо враг у нас, конечно, по габаритам велик. Но он – глупое падло. Глупое, потому что недооценил украинскую нацию. Враг думал, что мы такие же, как и русские. Собственный люд он сделал психологически никчемным и слабыми годами массивной пропаганды. Но украинцы не такие", - написал Клопотенко.

Кулинар подчеркнул, что Украинцы - это нация, выходящая без оружия на танки, нация, умеющая критически мыслить, делать выбор и действовать.

"Нация, где те, кто не может воевать, в первый же день войны организуются в тыловые войска: кулинарные, информационные, медицинские, кибер-войска. Наш страх к врагу уничтожен исторически. Потому что остаться без свободы – еще страшнее", - добавил Клопотенко.

Читайте такжеРФ уже завела в Украину 100% своих военных сил – ПентагонПо его словам, вторжение России в Украину обернется провалом для Путина.

"И есть штука, которую россия не поняла за сотни лет уничтожения украинцев. Она может попытаться забрать себе украинскую землю. Но украинскую свободу она никогда не отнимет. Ибо наша свобода внутри нас. И в этот раз мы более сильны и объединены, чем всегда. Поэтому, если вы морально оцепенели, то расчехляйтесь. Мы дадим врагу п*здюлей и выгоним его из нашей земли. Чтобы глупое падло уже никогда не смогло сюда заползти", - подытожил Клопотенко.

Ранее народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием. В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.

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