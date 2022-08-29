'Главное быть счастливыми, а не женатыми': Логунова рассказала, почему на ней не женится бойфренд из США

Полина Логунова / instagram.com/polinalogunova

Украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду, который сделал ей предложение, странно ответила на вопрос относительно своей будущей свадьбы.

По мнению Логуновой, "главное быть счастливыми, а не женатыми". Об этом она заявила на своей странице в Instagram во время сессии вопросов от своих фоловеров.

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Логунова пояснила, что пока в США они отрывают новый салон, "свадьба подождет".

Кстати, Логунова занимается уроками красоты и консультирует подписчиц по улучшению волос дистанционно.

Отметим, что ранее разгорелся небольшой скандал между Логуновой и ее бывшим мужем Дмитрием Ступкой, который стоило Логуновой поделиться деталями своей помолвки и заявить о том, что разрыв проходит дружественно, ведь оба "взрослые" люди, как Ступка рассказал, что блогерша бросила его ради американца, которому "было что дать".

После этого, блогерша пригрозила актеру разоблачением и уничтожением его карьеры.

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