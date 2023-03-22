Гитарист Go_A чуть не погиб от ночной атаки оккупанта по Ржищеву

Украинская электрофолк группа Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021, сообщила, что один из членов их команды находился в Ржищеве, Киевская область, во время российской атаки ударными дронами-камикадзе в ночь на 22 марта.
Более того - он с семьей находился недалеко от общежитий, которые частично разрушены из-за "Шахедов" страны-оккупанта. Речь идет про Ивана Григоряка - гитариста Go_A.
На официальной странице группы в Instagram появилось сообщение о состоянии здоровья музыканта, а также были опубликованы фотографии изувеченных зданий общежитий и Ржищевского профессионального лицей, в котором Григоряк когда-то работал.
"Сегодня ночью россия снова атаковала нас дронами. Ночью было разрушено здание Ржищевского лицея – место, в котором наш Иван Григоряк работал несколько лет. В момент взрыва они с семьей были недалеко. К счастью, семья не пострадала и сейчас в безопасности и Иван не пострадал", - сообщают Go_A.
РФ атаковала Украину дронами ночью 22 марта
В ночь на 22 марта российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины.
Во время ночной атаки россиян получил повреждение один из объектов инфраструктуры в Житомирской области.
По данным Генштаба ВСУ, войска РФ ночью нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.
"Прилеты" также зафиксированы в городе Ржищев, Киевской области. В результате атаки 4 человека погибли, в том числе водитель скорой, который приехал на вызов.
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