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"Гинекологическое недоразумение": Собчак высказалась по поводу Охлобыстина

3 марта 2023, 21:57
Охлобыстин выдал очередную порцию бреда по поводу семейных ценностей.
Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала недавнее высказывание путиниста, украинофоба, российского актера Ивана Охлобыстина.

По информации пропагандисткого издания Стархит, ранее умалишенный Охлобыстин во время школьного урока объяснял детям, в чем главное отличие полов.

"Женщины все время обновляются, это необходимо, чтобы они были готовы к деторождению. Им природа дала больше, чем мужику. Он — на короткие дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А у женщины — нет. Она, как грибница, вокруг себя распространяет жизнь", — сказал путинист.

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На что Ксения Собчак заявила, что высказывания слабоумного Охлобыстина звучат как гинекологическая патология.

"Также детям напомнили, что семья как матрешка, рожать надо, чем больше, тем лучше. Это и есть будущее России. О пользе контрацептивов и заморозке эмбрионов ни слова", - говорит она.

Напомним, ранее путинист и приверженец "русского мира", певец Олег Газманов сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев.

"Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", — сказал музыкант в программе "Жизнь и судьба" на главном пропагандистском канале "Россия 1", пишет Стархит.

Артист-террорист также высказался о санкциях, которые ввели против него Латвия, Литва и Эстония.

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Ксения Собчак
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