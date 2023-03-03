"Гинекологическое недоразумение": Собчак высказалась по поводу Охлобыстина

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала недавнее высказывание путиниста, украинофоба, российского актера Ивана Охлобыстина.
По информации пропагандисткого издания Стархит, ранее умалишенный Охлобыстин во время школьного урока объяснял детям, в чем главное отличие полов.
"Женщины все время обновляются, это необходимо, чтобы они были готовы к деторождению. Им природа дала больше, чем мужику. Он — на короткие дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А у женщины — нет. Она, как грибница, вокруг себя распространяет жизнь", — сказал путинист.
На что Ксения Собчак заявила, что высказывания слабоумного Охлобыстина звучат как гинекологическая патология.
"Также детям напомнили, что семья как матрешка, рожать надо, чем больше, тем лучше. Это и есть будущее России. О пользе контрацептивов и заморозке эмбрионов ни слова", - говорит она.
Напомним, ранее путинист и приверженец "русского мира", певец Олег Газманов сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев.
"Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", — сказал музыкант в программе "Жизнь и судьба" на главном пропагандистском канале "Россия 1", пишет Стархит.
Артист-террорист также высказался о санкциях, которые ввели против него Латвия, Литва и Эстония.
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