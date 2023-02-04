"Если родина прикажет, возьму автомат": Газманов окончательно слетел с катушек

Артист-путинист готов идти убивать украинцев, которые отчаянно защищают свою землю.

Олег Газманов / https://www.instagram.com/oleggazmanov/

Путинист и приверженец "русского мира", певец Олег Газманов сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев.

"Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", — сказал музыкант в программе "Жизнь и судьба" на главном пропагандистском канале "Россия 1", пишет Стархит.

Артист-террорист также высказался о санкциях, которые ввели против него Латвия, Литва и Эстония.

"Сразу скажу — меня не народы этих стран не пускают, а марионеточное правительство. Народ любил и любит ходить на мои выступления. Если бы я сейчас объявил там концерты, уверен, были бы полные залы. Счетов у меня там, слава Богу, нет, но две квартиры арестованы. Даже если бы у меня была за границей вилла, я бы делал то, что делаю. Чем выше давление, тем крепче бетон", — заявляет маразматичный Газманов, который уверен, что мирным европейцам нравятся его престарелые выступления.

Напомним, ранее певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", вызвал бурные обсуждения своего поступка в России.

Ярый поклонник путинского режима Олег Газманов также выступал на этом мероприятии, но позорно сбежал от вопроса об Украине. По его словам, он бы ни за какие деньги не высказался хорошо об Украине.

"С Валерием не общался, мы уже ушли. Это было далеко за полночь. Я всего не видел, только по видео, которое сняли. Не знаю, что он чувствовал, но если бы меня попытались заставить в какой-то момент что-то выкрикнуть… Словом меня бы точно никто не заставил ни за какие деньги. Бог ему судья, это его выбор", - заявил Газманов.

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