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Героиня из Моя улюблена Страшко рассказала про травлю на работе, и чем это грозит психике

12 августа 2021, 10:59

Ирина Поплавская, которая играет главную героиню в сериале Моя улюблена Страшко объяснила, что нужно знать о моббинге.

Моя улюблена Страшко
Моя улюблена Страшко / instagram.com/ya_ne_strashko/

Осенью на 1+1 выходит сериал Моя улюблена Страшко - это адаптация известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty.

Страшко - это украинская версия сериала Не родись красивой, который был популярен в 2000-х. Только в украинской версии создатели обещают больше морали от сюжета, более глубокие проблемы и героев.

Актриса, которая играет главную роль в соцсетях, которые ведутся от имени Насти Глушко, еще до начала выхода проекта начала раскрывать тему травли на работу и обесценивания сотрудников.

В новом посту в Instagram Насти Глушко героиня рассказала, что такое моббинг - травля на работе, и раскрыла небольшую тайну - что зачинщиком обычно становиться начальник.

Что такое моббинг

"Моббинг можно определить как систематическую травлю, психологический террор, форму снижение авторитета, психологического давления в виде травли сотрудника в коллективе, обычно с целью его освобождения.

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"Моббинг можно рассматривать только в отношении коллег/сотрудников. По статистике, руководитель является чаще агрессором в этой ситуации, поскольку он имеет больше полномочий, определенную власть в руках. Сейчас за совершение моббинга нет ответственности", - процитировала она слова психолога Ольги Зинченко.Читайте такжеАктриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко

Психологи предупреждают, что проблему моббинга на работе важно решать сразу, поскольку последствиями такой травли может быть не только уязвимое моральное состояние, но и заболевания, которые могут привести к потере работоспособности.

Моя улюблена Страшко
Моя улюблена Страшко / instagram.com/ya_ne_strashko/

"Именно работодатель исключать проявления дискриминации или психологического давления в коллективе. Но мы понимаем, что это невозможно, если именно руководитель и является агрессором. ⠀

Если вы сталкиваетесь с психологическим насилием на рабочем месте, очень важно обратиться за консультацией и помощью к психологу", - подчеркнули в посту. ⠀

Напомним, что украиноязычный сериал будет отличаться от оригинального формата. Он отобразит реалии современной жизни украинцев в ​​большом городе, их проблемы и вызовы. В сериале поднимут вопрос моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала Моя улюблена Страшко собственным примером покажет, что красота - это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут - доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним - меняется и героиня.

Смотреть онлайн все серии нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можно будет осенью 2021 на сайте 1plus1video.

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