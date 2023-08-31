Где твой ребенок: знойную Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни

Тина Кунаки путешествует по миру и наслаждается отдыхом в разных местах.

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Тина Кунаки отдыхает на полную/ Instagram/tinakukey

Французская модель и бывшая жена актер Венсана Касселя Тина Кунаки, которая по праву считается одной из самых сексуальных женщин современности, ведет беззаботный образ жизни, что порядком раздражает ее фоловеров.

Так, модель не устает выкладывать на страницах в Instagram свой лакшери отдых на виллах, яхтах, с мужчинами и на тусовках.

Между тем, отдых модели сильно раздражает ее фоловеров, которые стали спрашивать модель, куда же делся ее маленький ребенок, которого она родила от бывшего муж Венсана Касселя.

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"Где твой ребенок", "Она не мать", "Ребята, а вы точно уверены в том: что у нее был ребенок", - интересуются подписчики модели.

Тина Кунаки и ее бдительные подписчики / Скришот Instagram/tinakunakey

Однако, похоже, что саму модель мало беспокоят эти выпады и она продолжает жить свою прекрасную жизнь.

Тину Кунаки захейтили за отсутствие ребенка на фото / Скриншот Instagram/tinakunakey

"Она точно не мать" / Скриншот Instagram/tinakunakey

Напомним, ранее для обложки февральского номера ELLE Ukraineпозировала французская модель с мировым именем Тина Кунаки.

Ранее также модель поделилась кадрами с очередной фотосессии, в которых она активно принимает участие.

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