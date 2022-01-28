УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Растаяла на солнце: 24-летняя Тина Кунаки показала промежность в пикантном бикини

28 января 2022, 04:12
Прослушать новость
Остановить

Жена Венсана Касселя похвалилась безупречным телом на бразильском пляже.

Тина Кунаки показала фигуру в крохотном купальнике / instagram.com/tinakunakey

Французская модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки по праву считается одной из самых сексуальных женщин современности.

24-летняя красотка уверенно покоряет мировые подиумы и бренды вроде Jean Paul Gaultier, Loreal и Armani. И уже похитила сердце одного из главных секс-символов Франции.

Кунаки в браке с Венсаном Касселем уже четыре года, и, глядя на их совместные фото, пара до сих пор не может насытиться друг другом. Еще бы! Ведь 55-летнему французу досталась не женщина, а настоящая конфетка.

Тина Кунаки активно ведет блог в Instagram, и нередко кроме профессиональных модельных фото на ее странице появляются уютные домашние кадры, которые, впрочем, не умаляют привлекательности девушки.

Новые снимки модель выложила с пляжей Рио-де-Жанейро. На них Кунаки позирует сперва в светлом лифе с черными кружевами, демонстрируя пышную грудь крупным планом, затем - в апельсиновом бикини на розовых завязочках. Фотографии в купальнике получились очень уж пикантными, ведь трусики от него прикрывали лишь малую часть лобка и промежность модели.

Реклама

Читайте такжеГолая королева: Рианна в прозрачном белье сверкнула пышной грудью

Ранее боксерка с модельной внешностью Аврил Мати отправила фанатов в нокаут идеальным телом в бикини.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Тина Кунаки новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Растаяла на солнце: 24-летняя Тина Кунаки показала промежность в пикантном бикини». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыГороскоп на сегодня, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секреты Исполнение желаний, денежная удача и удивительные возможности: кому из знаков повезет уже в февралеИсполнение желаний, денежная удача и удивительные возможности: кому из знаков повезет уже в феврале Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуПриметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в беду Гороскоп на февраль 2022 года для Тельцов: назван день исполнения желаний и другие важные датыГороскоп на февраль 2022 года для Тельцов: назван день исполнения желаний и другие важные даты Подорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлебПодорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлеб
05:35

День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

05:29

Кирпичи в духовке и отбеливание зубов мылом: причудливые лайфхаки из СССР, в которые трудно поверить

04:12

Растаяла на солнце: 24-летняя Тина Кунаки показала промежность в пикантном бикини

04:10

Гороскоп на февраль 2022 года для Львов: месяц принесет большой куш на работе и джекпот в любвиВидео

03:50

Резко похолодает до -21°: украинцы узнали ледяной прогноз с морозными датамиВидео

Реклама
03:40

Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удачаВидео

02:22

Украина оказалась одной из самых непьющих стран Европы: что может занижать показатели

02:13

Доллар пробьет новую высоту: появился прогноз резкой девальвации гривныВидео

01:23

Хирург рассказал, делали ли пластические операции первые леди Порошенко и Зеленская

01:17

Как Марина Хлебникова выглядит после пожара и пластических операций - певицу сняли на скрытую камеруВидео

00:51

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

00:42

Почему нужно регулярно есть грейпфрут - ответ диетолога

00:07

Гороскоп на сегодня, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

00:00

В Киеве за вечер произошло сразу две стрельбы: первые подробности

27 января, четверг
23:30

Семьям погибших в Днепре военных выплатят компенсации и оплатят похороныВидео

23:24

Какие вещи-вампиры крадут ваше счастье: что нельзя оставлять в спальнеВидео

23:10

Байден созвонился с Зеленским: обсудили деэскалацию и финансовую помощь

23:05

Какая специя может "разогнать" работу кишечника - комментарий нутрициолога

22:33

На Черниговщине ушел с молотка памятник Ленину: сколько за него выторговали

22:26

В МИД резко ответили Германии о вступлении Украины в НАТОВидео

Реклама
21:54

Украину завалит снегом: погода до конца января будет морознойВидео

21:13

В МВД поведали новые подробности расстрела военных в ДнепреВидео

21:00

О вступлении Украины в НАТО пока речь не идет - МИД ГерманииВидео

20:49

Цены на бензин будут заоблачными: когда ждать подорожанияВидео

20:40

Кровавая стрельба в Днепре: командующий Нацгвардии подал в отставкуВидео

20:37

Это просто невыносимо: 4 знака зодиака с самым тяжелым характеромВидео

20:24

Ученые нашли новый неочевидный признак смерти у пожилых людей

20:09

Избиения до смерти и самоубийства: что предшествовало массовому расстрелу в ДнепреВидео

20:01

"Если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан": Данилко оправдался за исполнение песни про БандеруВидео

19:52

Мария Бурмака сообщила трагическую новость: погиб ее бывший супруг

19:49

Врач назвала напиток, который может сжигать опасный жир в животе

19:47

Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

19:30

До 60 тысяч в сутки: названы сроки вспышки коронавируса в УкраинеВидео

19:24

"Серьезная угроза": в России отреагировали на возможную высылку посла из США

19:21

Почти 30 за доллар: как сильно будет падать гривнамнение

19:01

Билык делала пластику: хирург рассказал, почему бы не решился "переделывать" лицо певицы

18:38

Набросился с пистолетом и жестоко избивал: под Днепром зверски изнасиловали девочкуВидео

18:13

Бойня на Южмаше: как все происходило и мотивы 20-летнего нацгвардейца-убийцыВидео

18:07

Финансовая удача, достаток и благополучие: названы самые денежные дни февраля 2022 по лунному календарюВидео

18:00

"Был вежливым и чистюлей, но не тянет на жертву": все о солдате-срочнике, расстрелявшего сослуживцевВидео

Реклама
17:55

Мир наизнанку - новый сезон: названа дата премьерыВидео

17:54

Зеленский срочно проведет разговор с Байденом: что будут обсуждатьВидео

17:26

Грозит пожизненный срок: нацгвардейцу сообщили о подозренииВидео

17:05

Гороскоп на февраль 2022 года для Раков: начнется полоса везения, астролог назвала датуВидео

17:03

Украина рассчитывает на финансовую поддержку от Франции

17:00

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуВидео

16:58

"Очередное одноглазое фото": Галкин показал Аллу Пугачеву с неожиданного ракурса

16:47

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

16:42

Украинцев готовят к новому локадуну: названы причины и срокиВидео

16:18

Какой симптом распространенного рака проявляется после приема пищи - ответ ученых

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять