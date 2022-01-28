Растаяла на солнце: 24-летняя Тина Кунаки показала промежность в пикантном бикини

Жена Венсана Касселя похвалилась безупречным телом на бразильском пляже.
Французская модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки по праву считается одной из самых сексуальных женщин современности.
24-летняя красотка уверенно покоряет мировые подиумы и бренды вроде Jean Paul Gaultier, Loreal и Armani. И уже похитила сердце одного из главных секс-символов Франции.
Кунаки в браке с Венсаном Касселем уже четыре года, и, глядя на их совместные фото, пара до сих пор не может насытиться друг другом. Еще бы! Ведь 55-летнему французу досталась не женщина, а настоящая конфетка.
Тина Кунаки активно ведет блог в Instagram, и нередко кроме профессиональных модельных фото на ее странице появляются уютные домашние кадры, которые, впрочем, не умаляют привлекательности девушки.
Новые снимки модель выложила с пляжей Рио-де-Жанейро. На них Кунаки позирует сперва в светлом лифе с черными кружевами, демонстрируя пышную грудь крупным планом, затем - в апельсиновом бикини на розовых завязочках. Фотографии в купальнике получились очень уж пикантными, ведь трусики от него прикрывали лишь малую часть лобка и промежность модели.
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Ранее боксерка с модельной внешностью Аврил Мати отправила фанатов в нокаут идеальным телом в бикини.
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