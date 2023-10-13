Гайтана показала свою красавицу-дочку в вышиванке

Девочка задорно бежит по стадиону в ярком образе, в красивый осенний день.

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Гайтана показала свою дочку на футбольном поле, Колаж Главред, фото Instagram/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана не часто радует поклонников своими новыми фото.

Между тем, сегодня она поделилась красочным видео своей дочки, которая была одета в платье-вышиванку.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала видео, как ее дочка бежит по стадиону. Кроме вышиванки, девочка носит тематические бантики, которые украшают косички ученицы.

видео дня

Дочери Гайаны очень идет вышиванка / Скриншот Instagram

Отметим, что Гайтана в последнее время редко появляется на выступлениях и давно не радовала своих поклонников новыми песнями.

Напомним, ранее Блогер-скандалист Богдан Беспалов в своем Telegram-канале выдвинул свою версию происходящего. В угасании карьеры певицы он винит ее мужа, продюсера Александра Смарта.

Ранее также в соцсетях Гайтана опубликовала сразу два своих свежих снимка. На одном она позирует с мужем, продюсером Александром Смартом, и дочерью Сапфир-Николь. Мама с малышкой сейчас носят одинаковые прически - афрокосички.

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