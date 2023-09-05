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"Гарри собирает урожай": Галкин показал, как дурачится с сыном от Пугачевой в Израиле

Дмитрий Видоменко
5 сентября 2023, 17:30 обновлено 5 сентября, 17:31
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Алла Пугачева и Максим Галкин уже приехали из Латвии в Израиль. Комик показал, как занимается сбором урожая с сыном Гарри.
Пугачева, Галкин
Пугачева и Галкин с детьми вернулись в Израиль / коллаж УНИАН

Известный российский юморист и противник путинского режима Максим Галкин вместе с супругой ‒ легендарной советской певицей Аллой Пугачевой ‒ закончили отдых в Латвии и вернулись на постоянное место проживания в Израиль. Комик уже показал фанатам, как под жарким израильским небом вместе с сыном Гарри.

Сперва он показал, как мальчик полез рвать спелые гроздья винограда.

"У нас созрел виноград. Гарри собирает. Мы уже вернулись домой и собираем", — похвастался Галкин поклонникам.

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Галкин, сын

А затем, после сбора урожая, так сказать, комик с сыном пошли на пляж, который находится в 20 минутах ходьбы от их особняка в городе Герцлия. И тут Галкин рассмешил сына ‒ залез под душ и стал купаться, забыв снять солнцезащитные очки.

Галкин, сын

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Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
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