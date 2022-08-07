Галкин поддержал выступившую против войны в Украине Софию Ротару

София Ротару, Максим Галкин / скриншот

Певица София Ротару впервые за время войны России против Украины озвучила свою позицию.

Артистка даже приехала на родину, где занимается сбором средств для защитников Украины.

"Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать "на публику", еще сложнее мне просить о помощи. Но именно в этот день, вместе с Вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми Вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело!", - написала

К посту Ротару прикрепила фотографию. На снимке артистка в желтом платье сидит на ступенях у входа в деревенский дом.

Комментарии к посту Ротару закрыла. Но лайком артистку поддержали многие ее коллеги. Среди них отметились Максим Галкин и Ольга Сумская.

Напомним, ранее украинская певица Аурика Ротару, которая является младшей сестрой народной артистки Украины Софии Ротару, выступила с концертами в поддержку Украины в Литве.

На своей странице в Instagrm она опубликовала несколько снимков, которые были сняты во время мероприятия.

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