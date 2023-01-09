Гагарину публично унизили из-за Пугачевой

В России решили заменить Аллу Пугачева Полиной Гагариной.

Алла Пугачева, Полина Гагарина / скриншот YouTube

Оперная певица Мария Максакова жестко высказалась о Полине Гагариной, которой попытались заменить Аллу Пугачеву в России.

Посмотрев "Голубые огоньки", артистка назвала Полину Гагарину, Николая Баскова, Олега Газманова и других артистов людьми нездоровыми психически.

"Какая-нибудь Полина Гагарина решила переныть песню Аллы Пугачевой. В ее случае - "Любовь похожая на стон". Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили бы стиральной доской. Ощущалось желание доказать Пугачевой, что они и без нее на что-то способны", - сказала Максакова.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.

Также мы писали, что украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.

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