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Гагарину публично унизили из-за Пугачевой

9 января 2023, 21:27
В России решили заменить Аллу Пугачева Полиной Гагариной.
Алла Пугачева, Полина Гагарина
Алла Пугачева, Полина Гагарина / скриншот YouTube

Оперная певица Мария Максакова жестко высказалась о Полине Гагариной, которой попытались заменить Аллу Пугачеву в России.

Посмотрев "Голубые огоньки", артистка назвала Полину Гагарину, Николая Баскова, Олега Газманова и других артистов людьми нездоровыми психически.

"Какая-нибудь Полина Гагарина решила переныть песню Аллы Пугачевой. В ее случае - "Любовь похожая на стон". Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили бы стиральной доской. Ощущалось желание доказать Пугачевой, что они и без нее на что-то способны", - сказала Максакова.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.

Также мы писали, что украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева Полина Гагарина
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