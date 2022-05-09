Фраза "никогда снова" превратилась в "мы повторили": Эктор Хименес-Браво обратился к россиянам

Эктор Хименес-Браво обратился к россиянам на 9 мая / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво встретил 9 мая в Украине, охваченной войной. В праздничный день он возложил цветы погибшим героям, и обратился к россиянам, который сейчас, по его мнению, позорят их имя.

Так повар в недоумении, почему русские считают победу во Второй мировой войне исключительно их заслугой. Он отметил - это подвиг многих народов.

"8-9 мая - Дни которые помнить весь мир. Когда мир победил Гитлера и нацизм. В россии пропаганда часто перекручивает, что это они победили. Но не только они. На самом деле в этой коалиции принимал участие весь союз государств в котором была Украина, Казахстан, Грузия и др. Так и страны с других районов мира, такие как Австралия, США, Китай, Колумбия и много других", - пишет он.

Шеф-повар отмечает - сегодня российские военные извратили саму концепцию победы над нацизмом, ведь в войне с Украиной сами переняли все самое худшее от некогда побежденного врага: "Ваши политики и солдаты опозорили всю память о победе над Гитлером. Ведь они сами стали ими. Они растоптали то, за что сидели в окопах, умирали ваши дедушки и бабушки. Это позор на многие года. Как только первая ракета ударила по нашей земле. Они бомбят мирные города, убивают мирных жителей. Фраза "никогда снова" превратилась в "мы повторили".

Меж тем Хименес-Браво уверен, победа в сегодняшней войне - на стороне правды, на стороне Украины. "Путин - проклят миллионами предков, потому что напал на Украину в 4 утра, как Гитлер. Мы победили тогда и победим снова", - говорит шоумен.

Эктор Хименес-Браво обратился к россиянам на 9 мая / instagram.com/hectorjimenezbravo

В комментариях шеф-повара поддержали поклонники:

"Дуже вірно сказав! Гірше фашистів!"

"Вот каждое слово поддерживаю, правильно сказал. Победа за нами".

"Согласна с каждым словом! Слава Украине!"

"Діди в гробах від сорому перевертаються,не за це вони життя віддавали".

"Влучніше не можна було сказати. Захоплююсь вашим патріотизмом, тим паче, що ви родом не звідси".

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