Фото удивило: Ким Кардашьян попыталась продать свою грязную сумку за 70 тысяч долларов

Пользователи социальных сетей буквально подняли на смех сумку за баснословную сумму.

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Ким Кардашьян опозорилась в сети / Коллаж Главред, фото Instagram/kimkardashian, kardashiankloset.com

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумки Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Как пишет The Daily Mail, 43-летняя селебрити, в коллекции которой есть несколько уникальных сумок Hermès, просит 70 тысяч долларов за редкую серую матовую сумочку из кожи аллигатора, которая была указана как "в хорошем состоянии".

Однако в дальнейшем описании сумки добавлено, что "имеются некоторые изменения цвета ручек и нижних углов, а также незначительные царапины на металле".

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Сумка из кожи аллигатора от Hermes / Скриншот kardashiankloset.com

В описании также указано, что к сумке не прилагается сертификат CITES — документ, необходимый, если вы планируете путешествовать с сумкой или аксессуаром из экзотической кожи, в том числе из кожи аллигатора.

Сумочка за 70 000 долларов / Скриншот kardashiankloset.com

Поклонники быстро возмутились тем, что миллиардерша пытается перепродать использованную сумку, и один человек на Reddit написал: "Серьезно, насколько они отчаянно нуждаются в деньгах?"

Другой человек добавил: "Это так неловко. Почему бы им не вернуть его H (Hermes) для восстановления перед продажей?", "Смелость выставить эту цену, несмотря на все изменения цвета ручек и потертости на нижней части и нижних углах", "70 тысяч за грязную сумку, черт возьми!", "Фурнитура вся потертая и тусклая, края изношены и слегка потрепаны, ручки обесцвечены от макияжа или автозагара. Просто вау. Тот, кто у них это покупает, тот идиот, они даже не удосужились ее восстановить или правильно хранить. Это вообще оригинал? Им действительно не стыдно!", "Люди, у которых есть 70 тысяч, которые можно потратить на сумку, разве они не купят новую? Если у вас есть 70 тысяч, которые можно потратить на сумку, зачем вам подержанные сумки Кардашьян?" - возмутились пользователи.

Напомним, ранее стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

Ранее также скандальный 46-летний американский рэпер Канье Уэст шокировал своим преображением. Так, на днях, в своей истории в Instagram он продемонстрировал новые металлические зубные протезы, которые стоят кругленькую сумму в 850 000 долларов.

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