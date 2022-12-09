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"Фото из будущего в украинском Крыму": дзюдоистка Дарья Белодед понежилась на песочке в черном мини

9 декабря 2022, 03:24
Олимпийская чемпионка оказалась настоящим цветком пустыни - хрупкая и яркая на вид, но стойкая внутри.
Дарья Белодед
Дарья Белодед в мини-платье похвасталась ножками / instagram.com/dariabilodid7

Двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпийских игр по дзюдо (2020) 22-летняя Дарья Белодед восхищает поклонников не только своим мастерством боевых искусств, но и неземной красотой.

В длинноногой красотке с белокурыми волосами и чувственными губами едва узнаешь женщину с железной волей и титанической целеустремленностью. Своим обманчивым образом Белодед часто пользуется в жизни, и, похоже, очень этим наслаждается.

Молодая спортсменка на своей странице в Instagram часто делится с поклонниками пикантными луками, которые приводят в восторг всех, кто взглянет на Дарью.

Недавно она побаловала фанатов снимком из пустыни - девушка сидит на песчаных дюнах в черном мини-платье, похожем на греческую тогу, подперев голову рукой. Подол ее наряда задрался так, что из-под него выглядывают идеально подтянутые, стройные ножки Белодед.

"Всему свое время", - подписала снимок спортсменка. А так как локацию, где было выполнено фото, она не указала, ее украинские поклонники предположили, что фотография - намек на пляжи Крыма, который совсем скоро вернется в состав Украины.

Дарья Белодед
Дарья Белодед в мини-платье похвасталась ножками / instagram.com/dariabilodid7

Ранее украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Ксения Мишина показала соблазнительный танец, который исполнила в одном нижнем белье.

Старшая сестра семейства Кардашьян Кортни продемонстрировала откровенный бодипозитивный лук - похвасталась аппетитными складочками в полупрозрачном платье-сетке.

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