22-летняя дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась своими "олимпийскими" бедрами в Дубае

Дарья Белодед в открытом платье показала ножки в Дубае / instagram.com/dariabilodid7

Одна из самых красивых девушек в современном украинском спорте Дарья Белодед с упрямством настоящей чемпионки завоевывает сердца поклонников не только своими достижениями на татами, но и тонкой грацией.

Олимпийская чемпионка умело сочетает дзюдо с простыми женскими радостями, что делает ее одновременно опасной и прекрасной. На ее странице в Instagram снимки в женственных нарядах сменяются стильными, динамичными фото в дзюдоги.

Недавно Белодед показала небольшой фрагмент со своего пребывания в Дубае. В кадре украинская спортсменка позирует на фоне Бурдж-эль-Араб - знаменитого "парусника", который является гостиничным комплексом и одной из визитных карточек крупнейшего города ОАЭ.

На фото Дарья одета в шелковое черно-белое платье в вертикальную полоску, которая визуально удлиняет и без того подтянутый и стройный силуэт спортсменки. Одну ногу Белодед игриво задрала, демонстрируя в высоком разрезе наряда спортивные ножки.

"Продолжайте улыбаться, потому что жизнь - прекрасная штука, в которой есть множество поводов для улыбки❤️", - подписала снимок она.

Дарья Белодед в открытом платье показала ножки в Дубае / instagram.com/dariabilodid7

Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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