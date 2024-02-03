Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ

В прямом эфире Национального отбора станет известно, кто поедет представлять Украину.

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Украина готовится к национальному отбору / Коллаж Главред, фото пресс-службы, Би-Би-Си

3 февраля 2024 года пройдет Финал Нацотбора на Евровидение 2024, который можно посмотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет провайдера.

Сегодня в прямом эфире Национального отбора станет известно, кто поедет представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы, который в этом году пройдет в Швеции в начале мая 2024 года.

Финал Нацотбора будет транслироваться на телеканале Суспільне Культура с 18:00. Киевстар ТВ предоставляет свободный доступ для авторизованных пользователей, чтобы украинцы смогли посмотреть прямой эфир без дополнительной платы. Чтобы авторизоваться, нужно просто ввести свой номер телефона в соответствующем поле. Предложение доступно для абонентов всех мобильных операторов.

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Контент на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ можно смотреть на смартфоне, планшете, телевизоре и других девайсах. Одновременно с одного аккаунта может быть подключено 5 устройств.

Для тех, кто не успеет посмотреть прямой эфир, на платформе кино и телевидения будет доступна запись.

В этом году финалистами Нацотбора-2024 стали alyona alyona&Jerry Heil, ANKA, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, Yaktak, Ziferblat и Yagody. Победителя будут определять по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Проголосовать за фаворита можно онлайн в "Дія". Надо перейти в "Сервисы" - "Опросы" - "Активные опросы".

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

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