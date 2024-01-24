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Плагиат, "зрада" и прогнозы букмекеров: Мирошниченко прокомментировал скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение-2024

Анна Подгорная
24 января 2024, 17:27
Тимур Мирошниченко имеет большой опыт на Евровидении, поэтому может по праву считаться знатоком конкурса.
Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко рассказал, что думает о главных скандалах нынешнего Нацотбора / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Официальный комментатор Международного музыкального конкурса Евровидение, а также ведущий "ЖВЛ представляет", выходящего ежедневно в Сніданку з 1+1 на канале 1+1 Украина Тимур Мирошниченко в эксклюзивном интервью для сайта 1+1 прокомментировал, чем отличается нынешний Нацотбор от прошлых лет. Главное отличие - это состав участников.

"Омоложение состава финалистов без суперзвезд. Можно только трех назвать известными артистами - MELOVIN, alyona alyona и Jerry Heil. Все остальные - это новое поколение музыкантов, которое проявило себя за последние два года. Меня это очень радует. Уверен, все, кто оказался в финале Нацотбора, станут большими звездами в будущем, потому что все делают правильно. Очень талантливые. Они все заслуживают быть услышанными в Европе", - говорит ведущий.

Также Тимур Мирошниченко прокомментировал скандалы вокруг вероятного плагиата песен некоторых участников Нацотбора:

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"Для Евровидения это стандартная история, причем не только для Украины. Каждый год кого-то из участников обвиняют в плагиате. Действительно, есть такие песни у нынешних финалистов, которые слышишь и тебе кажется, будто ты уже это где-то когда-то слышал. Но, как ни крути, все песни проходят проверку Европейского вещательного союза и если там будет плагиат, эти песни не будут допущены. Если эти композиции сейчас есть в финале, значит, они прошли проверку и не нарушают никаких правил".

Кроме того ведущий высказал собственное мнение относительно хейта песни Jerry Heil и рэперки alyona alyona "Teresa & Maria" из-за провокационности исторической фигуры Матери Терезы. Мирошниченко отметил: "Здесь у меня большой вопрос к украинцам. Пока все европейское пространство восхищается всеми песнями от наших финалистов и в частности песней Jerry Heil и рэперки alyona alyona "Teresa & Maria", мы начинаем поливать девушек грязью за то, что Мать Тереза имеет неоднозначную биографию. Когда мы уже научимся не ковырять друг друга и искать "зраду" во всем, вместо того, чтобы порадоваться, что классная песня?"

О том, кого сейчас за кулисами считают фаворитом Нацотбора, который пройдет 3 февраля, и почему букмекеры видят Украину лидером конкурса, читайте в полном материале на сайте 1+1.

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