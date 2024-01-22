Евровидение-2024: стали известны имена жюри Национального отбора на конкурс

Еврофаны уже требуют пересмотра правил Нацотбора и добавления четвертого судейского кресла.

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Кто стал жюри Нацотбора на Евровидение-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

3 февраля 2024 года состоится Национальный отбор, на котором определится украинский артист, достойный представлять нашу страну на Евровидении-2024. Конкурсанта будут определять телезрители и трио жюри, состоящее из авторитетных украинских артистов.

В этом году судей выбирали сами украинцы - посредством онлайн-голосования через приложение "Дія". Опрос длился 7 дней и сегодня Суспільне объявило в социальных сетях победителей.

Ими стали шоумен, певец и создатель Верки Сердючки Андрей Данилко (43.79% голосов), победительница Евровидения-2016 Джамала (23,62%) и лидер группы Без Обмежень Сергей Танчинец (12,42%).

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Кандидатами в жюри также были фронтвумен группы Go-A (5 место на Евровидении-2021) Екатерина Павленко (10,06%), украинский композитор Евгений Хмара (4,71%), украинский продюсер и хореограф Елена Коляденко (1,97%), украинский ведущий Павел Шилько (1,37%), музыкальный журналист Александр Вареница (1,2%) и украинский продюсер Евгений Триплов (0,86%).

Стоит отметить, что после оглашения имен жюри, еврофаны настойчиво требуют у организаторов Нацотбора ввести четвертое судейское кресло и отдать его Екатерине Павленко. Поклонники соревнования убеждены, что артистка сумеет правильно воспользоваться собственным опытом участия в Евровидении, чтобы выбрать из претендентов самого достойного.

Кто стал жюри Нацотбора на Евровидение-2024 / instagram.com/suspilne.eurovision

Ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.

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