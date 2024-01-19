"Евровидение-2024": финалиста Нацотбора Yaktak подозревают в плагиате

Ваня Рассел в своем блоге проанализировал песню "LaLaLa".

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Национальный отбор на Евровидение 2024 потихоньку обрастает скандалами / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Блогер, музыкальный критик и член жюри музыкальных премий Ваня Рассел в своем блоге проанализировал песню "LaLaLa", с которой певец Yaktak собирается выступать в Нацотборе на "Евровидение-2024".

По словам Рассела, во время прослушивания трека Yaktak он случайно включил приложение Shazam, которое распознает мелодию и выдает имя артиста и название трека. И в результате блогер получил ссылку на песню артистки Many и ее песню "Varto", выпущенную еще в октябре 2022 года.

После сравнения им песен оказалось, что конкурсный трек певца имеет одинаковые фрагменты.

"Yaktak использует те же сэмплы (аудиофрагменты - авт.), что и в песне Many "Varto". Yaktak полностью поет вокальную мелодию на припевке, которая есть в инструментале певицы "Many". Песня была. По состоянию на сейчас этой песни уже нет в Интернете", - говорит критик.

Ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.

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