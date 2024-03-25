Филипп Киркоров покинул РФ после теракта в "Крокус Сити Холл"

Путинист Филипп Киркоров покинул террористическую РФ и улетел в Баку по неизвестной причине.

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Филипп Киркоров уехал в Баку / коллаж: Главред, фото: t.me/fkirkorov_newsbot

Российский артист Филипп Киркоров, который поддерживает кровавое вторжение России в Украину, неожиданно улетел из Москвы.

В сети появилось видео, на котором Киркоров в сопровождении своих охранников прилетел в Баку, сообщает Telegram-канал "Новости Азербайджана". В кадре певец покидает ВИП-зал аэропорта.

Киркоров в аэропорту Баку / фото: скрин t.me/aznovost

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Причина отъезда Киркорова в Азербайджан пока неизвестна. Также неясно, сколько артист пробудет в Баку.

Добавим, путинист Филипп Киркоров выразил соболезнования всем пострадавшим после теракта в "Крокус Сити Холл". Он сказал, что готов оказать помощь бизнесмену Аразу Агаларову, владеющему "Крокус Сити Холлом", и его сыну, исполнителю Эмину Агаларову, бывшему вице-президенту компании.

"Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус Сити Холл", концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Араз, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!" — написал Киркоров в сети.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Добавим, Алан Бадоев не прекращает удивляться странному поведению Филиппа Киркорова, который остался жить и работать в террористической России. Он также предположил, что у Киркорова могли забрать детей.

А также Филипп Киркоров заявил, что его не "отменяли" после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, а ему якобы нужно было "перезагрузиться", поэтому он и исчез из информационного пространства.

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