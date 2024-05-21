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"Езжай в Израиль и там давай концерт": россияне набросились на Максима Галкина

Элина Чигис
21 мая 2024, 22:43
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Максим Галкин не прекращает радовать поклонников и на концерте в Словакии сорвал овации зрителей.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Максим Галкин разозлил россиян своим успехом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российский юморист Максим Галкин, который публично осудил кровавое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, выступил с концертом в Братиславе.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал фрагменты концерта, во время которого он не только шутил, но и спел песню "Піду втоплюся у річці глибокій" на украинском языке.

видео дня

"Самые тёплые воспоминания о гастролях в Чехии и Словакии. Спасибо, мои дорогие зрители в Праге, Карловых Варах и Братиславе!", — написал Галкин под видео.

Россияне же, по понятным причинам, не могут порадоваться за артиста и написали множество негативных комментариев:

"Ничего интересного, то билеты продает, то показывает свои концерты. Кто еще из артистов сам продает билеты отчитывается за каждый концерт?";

"Езжай в Израиль и там давай свой концерт, слабо?";

"Какой-то стал маленький, ножки короткие, штанишки в обтяжку... А раньше был высокий, длинноногий, широкоплечий..."

Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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