"Езжай в Израиль и там давай концерт": россияне набросились на Максима Галкина

Российский юморист Максим Галкин, который публично осудил кровавое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, выступил с концертом в Братиславе.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал фрагменты концерта, во время которого он не только шутил, но и спел песню "Піду втоплюся у річці глибокій" на украинском языке.
"Самые тёплые воспоминания о гастролях в Чехии и Словакии. Спасибо, мои дорогие зрители в Праге, Карловых Варах и Братиславе!", — написал Галкин под видео.
Россияне же, по понятным причинам, не могут порадоваться за артиста и написали множество негативных комментариев:
"Ничего интересного, то билеты продает, то показывает свои концерты. Кто еще из артистов сам продает билеты отчитывается за каждый концерт?";
"Езжай в Израиль и там давай свой концерт, слабо?";
"Какой-то стал маленький, ножки короткие, штанишки в обтяжку... А раньше был высокий, длинноногий, широкоплечий..."
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.
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