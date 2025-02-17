Евровидение-2025: у Украины опасное место в рейтинге потенциальных победителей

Нашим конкурсантом придется преодолеть на Евровидении немало конкурентов.

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Кто победит на Евровидении-2025 - прогнозы букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Кратко:

Украина медленно поднимается в рейтинге от букмекеров

В десятку лидеров ворвалось две новых страны

Меньше трех месяцев осталось до начала Евровидения-2025, которое состоится в Базеле, Швейцария. На данный момент 13 стран-участниц из 37 пока не определили своих конкурсантов, тем не менее букмекеры уже составляют рейтинги потенциальных победителей.

До Национального отбора, который прошел 8 февраля, Украина была в пятерке потенциальных лидеров, однако сейчас находится в опасной близости от того, чтобы выбыть из первой двадцатки. Впрочем, на прошлой неделе наша страна в топе букмекеров занимала 19-ое место, а сейчас поднялась на один пункт.

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Топ-10 сейчас выглядит следующим образом - Финляндия, Франция, Израиль, Эстония, Бельгия, Мальта, Португалия, Чехия, Австрия. Первое место пока предрекают Швеции - страна хоть и не представила еще своего конкурсанта, но является лидером Евровидения по количеству побед (делит первенство с Ирландией - по 7 побед).

За неделю в десятку лидеров "ворвались" Австрия и Мальта. На счету Австрии с 1957 года, когда страна впервые приняла участие в Евровидении, две победы - в 1966 и в 2014 годах. Также она имеет восемь последних мест.

Мальта на Евровидении имеет своеобразный рекорд: среди стран, которые никогда не побеждали на конкурсе она считается самой успешной - два вторых и два третьих места за историю участия.

Кто победит на Евровидении-2025 - прогнозы букмекеров / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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