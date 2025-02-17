Евровидение-2025: у Украины опасное место в рейтинге потенциальных победителей

Кратко:
- Украина медленно поднимается в рейтинге от букмекеров
- В десятку лидеров ворвалось две новых страны
Меньше трех месяцев осталось до начала Евровидения-2025, которое состоится в Базеле, Швейцария. На данный момент 13 стран-участниц из 37 пока не определили своих конкурсантов, тем не менее букмекеры уже составляют рейтинги потенциальных победителей.
До Национального отбора, который прошел 8 февраля, Украина была в пятерке потенциальных лидеров, однако сейчас находится в опасной близости от того, чтобы выбыть из первой двадцатки. Впрочем, на прошлой неделе наша страна в топе букмекеров занимала 19-ое место, а сейчас поднялась на один пункт.
Топ-10 сейчас выглядит следующим образом - Финляндия, Франция, Израиль, Эстония, Бельгия, Мальта, Португалия, Чехия, Австрия. Первое место пока предрекают Швеции - страна хоть и не представила еще своего конкурсанта, но является лидером Евровидения по количеству побед (делит первенство с Ирландией - по 7 побед).
За неделю в десятку лидеров "ворвались" Австрия и Мальта. На счету Австрии с 1957 года, когда страна впервые приняла участие в Евровидении, две победы - в 1966 и в 2014 годах. Также она имеет восемь последних мест.
Мальта на Евровидении имеет своеобразный рекорд: среди стран, которые никогда не побеждали на конкурсе она считается самой успешной - два вторых и два третьих места за историю участия.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.
Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.
Читайте также:
- Национальный отбор на Евровидение-2025: как голосовало жюри и зрители
- Что известно о группе Ziferblat, которая победила в Нацотборе на Евровидение 2025
- Тина Кароль раскрыла условия, при которых готова ехать на Евровидение от Украины
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред