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Евровидение-2025: кто победит на Нацотборе - прогноз букмекеров

Анна Подгорная
30 января 2025, 21:32
39
На Национальном отборе-2025 уже наметились свои фавориты.
Евровидение
Нацотбор-2025 - кто победит на Национальном отборе в 2025 году / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Краткое содержание:

  • Нацотбор состоится 8 февраля
  • Неофициальное голосование определило будущих лидеров

До Национального отбора на Евровидение-2025 осталось меньше недели. Уже 8 февраля еврофаны узнают, кто же будет представлять Украину на конкурсе.

В этом году в финале Нацотбора примут участие: Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик. Победителя будет отбирать жюри и телезрители.

видео дня

Впрочем, букмекеры уже делают первые прогнозы, кто поедет на Евровидение от Украины в 2025 году. Так 37% из 6 тыс. проголосовавших признают лидерство за Машей Кондратенко.

На втором месте - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Их шансы на победу оценивают в 20%. Тройку лидеров замыкает Khayat с тринадцатью процентами. На последнем месте по результатам неофициального голосования оказались Влад Шериф и Future Culture.

Прогноз на Нацотбор-2025
Нацотбор-2025 - кто победит на Национальном отборе в 2025 году / eurovisionworld.com

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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