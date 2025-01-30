Евровидение-2025: кто победит на Нацотборе - прогноз букмекеров

Краткое содержание:
- Нацотбор состоится 8 февраля
- Неофициальное голосование определило будущих лидеров
До Национального отбора на Евровидение-2025 осталось меньше недели. Уже 8 февраля еврофаны узнают, кто же будет представлять Украину на конкурсе.
В этом году в финале Нацотбора примут участие: Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Енергетик. Победителя будет отбирать жюри и телезрители.
Впрочем, букмекеры уже делают первые прогнозы, кто поедет на Евровидение от Украины в 2025 году. Так 37% из 6 тыс. проголосовавших признают лидерство за Машей Кондратенко.
На втором месте - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Их шансы на победу оценивают в 20%. Тройку лидеров замыкает Khayat с тринадцатью процентами. На последнем месте по результатам неофициального голосования оказались Влад Шериф и Future Culture.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.
Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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