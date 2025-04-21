Евровидение-2025: какое место Украина займет в финале конкурса

Украина на Евровидении сохранит свои позиции в общем рейтинге, но место в топ-10 потенциальных победителей утеряно.

https://stars.glavred.info/evrovidenie-2025-kakoe-mesto-ukraina-zaymet-v-finale-konkursa-10657871.html Ссылка скопирована

Евровидение-2025 - прогноз результатов Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/ziferblat_band

Читайте больше:

Как букмекеры оценивают шансы Украины на победу на Евровидении-2025

Какое место украинские конкурсанты могут занять в финале

Три недели осталось до старта музыкального конкурса Евровидение, которое в 2025 году пройдет в Базеле Швейцария. Лидеры соревнования, Швеция, Франция и Австрия, укрепили свои позиции в рейтингах букмекеров.

В пятерку лучших на данный момент также входят Израиль и Нидерланды. Украина на прошлой неделе выбыла из топ-10 потенциальных победителей. Сейчас наши конкурсанты на 11 месте.

видео дня

Однако абсолютный рекорд Украины пока держится - по прогнозам наша страна попадет в финал. Предполагается, что группа Ziferblat, которая представляет нашу страну на конкурсе в этом году, с вероятностью в 54% займет седьмое место.

Евровидение-2025 - прогноз результатов Украины / eurovisionworld.com

Евровидение-2025 - прогноз результатов Украины / eurovisionworld.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

Читайте также:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред