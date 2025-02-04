Евровидение-2025: Игорь Кондратюк рассказал, кто победит на Национальном отборе

Кратко:
- Игорь Кондратюк создал собственный рейтинг финалистов Нацотбора на Евровидение-2025
- Шоумен назвал конкурсанта, достойного победы в этом году
Музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк всегда с большим интересом следит за Национальными отборами на Евровидение. В этом году в канун финала он составил собственный рейтинг всех участников Нацотбора-2025.
В эфире проекта Bezodnya Music шоумен не только определил участника, в победу которого на Национальном отборе он верит больше всего, но и распределил места между остальными.
Так фаворитом Кондратюка оказалась группа Ziferblat с песней "Bird of pray". Коллектив уже участвовал в Нацотборе в 2024 году и занял тогда второе место в общем рейтинге. Второе место продюсер отдал певцу Khayat, третье - певице Krylata. Десятое место шоумен присудил коллективу Future Culture.
Примечательно, что личный рейтинг Игоря Кондратюка расходится с прогнозами букмекеров, где на данный момент лидирует Маша Кондратенко (4-е место по мнению продюсера).
Слушайте конкурсную песню фаворитов Игоря Кондратюка на Национальном отборе-2025 Ziferblat - "Bird of pray":
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.
Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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