Евровидение-2025: Игорь Кондратюк рассказал, кто победит на Национальном отборе

Кондратюк оценил всех финалистов Национального отбора-2025.

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Нацотбор на Евровидение-2025 - Игорь Кондратюк назвал своих фаворитов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kondratiuk_official, instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

Игорь Кондратюк создал собственный рейтинг финалистов Нацотбора на Евровидение-2025

Шоумен назвал конкурсанта, достойного победы в этом году

Музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк всегда с большим интересом следит за Национальными отборами на Евровидение. В этом году в канун финала он составил собственный рейтинг всех участников Нацотбора-2025.

В эфире проекта Bezodnya Music шоумен не только определил участника, в победу которого на Национальном отборе он верит больше всего, но и распределил места между остальными.

Так фаворитом Кондратюка оказалась группа Ziferblat с песней "Bird of pray". Коллектив уже участвовал в Нацотборе в 2024 году и занял тогда второе место в общем рейтинге. Второе место продюсер отдал певцу Khayat, третье - певице Krylata. Десятое место шоумен присудил коллективу Future Culture.

Примечательно, что личный рейтинг Игоря Кондратюка расходится с прогнозами букмекеров, где на данный момент лидирует Маша Кондратенко (4-е место по мнению продюсера).

Рейтинг Нацотбора-2025 от Игоря Кондратюка / скриншот YouTube

Слушайте конкурсную песню фаворитов Игоря Кондратюка на Национальном отборе-2025 Ziferblat - "Bird of pray":

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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