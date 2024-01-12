Евровидение 2024: кто будет бороться за право представить Украину в Швеции

Уже 3 февраля финалисты соберутся на одной сцене, чтобы получить право представлять Украину на Евровидении-2024

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Стали известны имена финалистов Нацотбора / Коллаж Главред, фото Суспильне

Государственный вещатель "Суспильне" презентовал песни участников Национального отбора на Евровидение-2024 и провел жеребьевку порядка выступлений в финале.

Как сообщается на сайте компании, 11 финалистов уже 3 февраля соберутся на одной сцене, чтобы получить право представлять Украину на Евровидении-2024.

Так, по результатам жеребьевки в финале Национального отбора участники будут выступать в следующем порядке:

1. YAKTAK — "Lalala"

2. INGRET — "Keeper"

3. NAZVA — "Slavic English"

4. ANKA — "Палала"

5. Drevo — "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

7. MÉLOVIN — DREAMER

8. SKYLERR — Time is running out

9. Ziferblat — Place I Call Home

10. YAGODY — Tsunamia

11. NAHABA — GLASSS

Дмитрий Шуров призвал украинцев послушать все песни и делать свой собственный выбор сознательно.

Глава украинской делегации Оксана Скибинская отметила, что участие в "Евровидении" очень важно, поскольку каждая международная площадка - это возможность донести голоса украинцев до мира.ё

По соображениям безопасности финал шоу будет закрыт, и даже место проведения объявлять не будут.

"Евровидении-2024" состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а грандфинал – на 11 мая.

Напомним, ранее известная украинская певица Наталья Валевская заметила в песне Anka подозрительное сходство с ее треком, который вышел в 2006 году под таким же названием.

Ранее стали известны имена 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

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