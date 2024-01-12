Евровидение 2024: кто будет бороться за право представить Украину в Швеции

Государственный вещатель "Суспильне" презентовал песни участников Национального отбора на Евровидение-2024 и провел жеребьевку порядка выступлений в финале.
Как сообщается на сайте компании, 11 финалистов уже 3 февраля соберутся на одной сцене, чтобы получить право представлять Украину на Евровидении-2024.
Так, по результатам жеребьевки в финале Национального отбора участники будут выступать в следующем порядке:
1. YAKTAK — "Lalala"
2. INGRET — "Keeper"
3. NAZVA — "Slavic English"
4. ANKA — "Палала"
5. Drevo — "Endless chain"
6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
7. MÉLOVIN — DREAMER
8. SKYLERR — Time is running out
9. Ziferblat — Place I Call Home
10. YAGODY — Tsunamia
11. NAHABA — GLASSS
Дмитрий Шуров призвал украинцев послушать все песни и делать свой собственный выбор сознательно.
Глава украинской делегации Оксана Скибинская отметила, что участие в "Евровидении" очень важно, поскольку каждая международная площадка - это возможность донести голоса украинцев до мира.ё
По соображениям безопасности финал шоу будет закрыт, и даже место проведения объявлять не будут.
"Евровидении-2024" состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а грандфинал – на 11 мая.
Напомним, ранее известная украинская певица Наталья Валевская заметила в песне Anka подозрительное сходство с ее треком, который вышел в 2006 году под таким же названием.
Ранее стали известны имена 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.
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