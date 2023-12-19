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Евровидение-2024: новые подробности Нацотбора

Мария Тупик
19 декабря 2023, 12:41
Как известно, финал национального отбора состоится в феврале 2024 года в формате телевизионного концерта.
Евровидение 2024 Нацотбор
Евровидение 2024 Нацотбор

Во вторник, 12 декабря, "Суспільне мовлення", который организует и транслирует песенный конкурс Евровидение в Украине, сообщил результаты конкурса по выбору подрядчика для съемок финального концерта Нацотбора в 2024 году. Так, победителем конкурса, а соответственно и продакшн командой, которая будет заниматься созданием нынешнего финала национального отбора на Евровидение, будет команда 1+1 media Big Brave Events.

В 1+1 media отметили, что Big Brave Events имеет ценный опыт создания масштабных шоу и программ, а за время большой войны был реализован ряд благотворительных телемарафонов Save Ukraine и Embrace Ukraine в крупных европейских городах. К слову, последнее мероприятие - Embrace Ukraine - #StrivingTogether - состоялось 21 июня прошлого года, накануне заседания Европейского совета в Брюсселе, где решался вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата в Европейский Союз.

Тогда на главной площади Амстердама выступали всемирно известные артисты, участвовавшие в главном песенном конкурсе Европы, среди которых Jamala, Kalush Orchestra, Conchita Wurst, VERKA SERDUCHKA, S10, Emmelie de Forest, Blind Channel и другие.

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Евровидение 2024
Евровидение 2024

Владимир Завадюк, руководитель Big Brave Events 1+1 media, отметил, что для команды это — новый вызов и возможность проявить украинских артистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на Евровидении, еще мощнее.

"Искренне радуюсь таким новостям, ведь экспертиза Big Brave Events 1+1 media точно понадобится нынешнему Нацотбору. За последние два года мы много работали для победы, готовили выступления и перфомансы по всей Европе и, что очень важно, совместно с партнерами работали над открытием гранд-финала Евровидения в Ливерпуле. Без сомнений, совместно с командой сверхмощных специалистов, которых мы собираем для этой задачи на рынке, мы сделаем все возможное, чтобы весь финал Нацотбора максимально соответствовал ДНК Евровидения. Финалисты конкурса очень разные и очень талантливые, поэтому будет невероятно интересно поработать с ними", — прокомментировал Владимир Завадюк.

Как известно, финал национального отбора состоится в феврале 2024 года в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя или победительницу отбора, которые представят Украину на Евровидении-2024, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы через онлайн-голосование.

Где и когда состоится Евровидение 2024

68-й песенный конкурс Евровидение состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме.

Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

Будет транслировать Национальный отбор и все этапы Евровидения-2024 Общественное вещание.

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Евровидение Евровидение-2024
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