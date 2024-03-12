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Евровидение-2024: кто в борьбе за победу дышит Украине в затылок - букмекеры

Анна Подгорная
12 марта 2024, 23:18
Разрыв между лидерами ничтожен, но может стать роковым в гранд-финале музыкального конкурса.
Евровидение
Евровидение-2024 - рейтинг победителей от букмекеров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Март только входит в свою полную силу, до Евровидения-2024 осталось еще два месяца, а музыкальный конкурс в Мальме уже будоражит умы еврофанов, ведь, согласно рейтингу букмекеров, их будет ожидать одно из самых непредсказуемых соревнований.

Турнирная таблица предполагаемых победителей на Евровидении в 2024 году не менялась почти два месяца - артистки из Украины, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, признавались бесспорными лидерами. Однако в начале марта с первого места их "выбил" Baby Lasagna из Хорватии.

Разрыв между странами участницами был всего в два процента. Это осталось неизменным и сегодня, однако сам процент вероятности победы уменьшился: у Хорвати 15, у Украины - 13 (в сравнении с 17 и 15 на прошлой неделе - прим. редактора).

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Вплотную к ним подобрались Италия и Швейцария, причем Швейцарии удалось не только вытеснить с четвертого места Бельгию, но и сравнять шансы с Италией - по 9%. На пятое место с девятого неожиданно выскочил конкурсант из Нидерландов с вероятностью победы в 6 процентов.

Евровидение
Евровидение-2024 - рейтинг победителей от букмекеров / eurovisionworld.com

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Ранее дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая раскрыла свою беременность на Нацотборе-2024, элегантно намекнула на пол третьего ребенка.

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