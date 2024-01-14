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Евровидение-2024: букмекеры определили шансы Украины на победу

Анна Подгорная
14 января 2024, 21:59
Уже известно, кто вошел в пятерку предполагаемых лидеров, а какие страны вошли в печальный список аутсайдеров конкурса.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - прогноз букмекеров на победу Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Подготовка к 68-ому международному музыкальному конкурсу Евровидение выходит на финишную прямую. Соревнование талантливых артистов состоится 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция.

И хоть из 37 стран-участниц лишь 10 уже определились со своими участниками и их конкурсными песнями, букмекеры уже делают прогнозы относительно того, кто же одержит победу на Евровидении-2024.

Так наиболее перспективными кандидатами на победу считаются конкурсанты из Израиля (вероятность победы оценивается в 5%), Италии (6%), Швеции (6%). Абсолютный лидер на данный момент - Великобритания - целых 8%.

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Примечательно, что в пятерку лидеров с небольшим отрывом от Великобритании попала Украина - победу нашего конкурсанта предрекают с семипроцентной вероятностью. Это делает нашу страну вторым самым перспективным участником на Евровидении-2024.

Увы, среди аутсайдеров с 1% вероятности победы оказалось целых 11 стран - Ирландия, Бельгия, Молдова, Кипр, Словения, Мальта, Грузия, Чехия, Албания, Сан-Марино и Люксембург, который примет участие в соревновании впервые после 31-летнего перерыва.

Ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.

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