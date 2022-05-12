Евровидение-2022: Кондратюк дал неожиданный прогноз для Kalush Orchestra

Кондратюк дал неожиданный прогноз для Kalush Orchestra / скриншот

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, какие шансы на победу в Евровидении 2022 имеет украинская группа Kalush Orchestra.

В комментарии УНИАН он отметил, что молодая группа может претендовать на первое место в песенном конкурсе.

"У нас есть шанс победить. После первого полуфинала букмекеры подняли ставки до 50%. Это просто какая-то нереальная история, потому что у них нет вероятности выигрыша меньше чем 1,6. То есть Евровидение 2022 уже можно закрыть", - заявил Кондратюк.

По словам продюсера, эта победа является крайне важной для Украины в современных реалиях.

Читайте такжеУкраина триумфально прошла в финал Евровидения 2022: видео и все подробности"Когда в Украине идет война, важна любая победа. Ничего так не поднимает настроение людей, как продвижение ВСУ вперед, выбивания рашистов с наших территорий и победа украинцев за границей. Важна любая победа. Она минимум на неделю обеспечит подъем духа украинцев и военных, которые защищают нашу страну на передовой", - добавил он.

Евровидение-2022

Напомним, 10 мая 2022 года, в Турине состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022.

На сцену арены PalaOlimpico вышло 17 артистов-представителей Албании, Латвии, Литвы, Швейцарии, Словении, Украины, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении.

В финал Евровидения-2022, который состоится 14 мая, вышли представители следующих стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

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