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Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление Украины

13 мая 2022, 20:32

В финале Евровидения в Турине примут участие 25 стран.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / eurovision.tv

В Италии, в городе Турин, 14 мая пройдет гранд-финал Евровидения-2022, по результатам которого определится победитель 66-го песенного конкурса.

В финале примут участие 25 стран. Украина выступила в первом полуфинале и уверенно прошла в финал по сумме баллов жюри и голосов зрителей.

Также в финале выступят страны Большой пятерки.

Кто выступит в финале Евровидения-2022

  • Чехия: We Are Domi – Lights Off
  • Румыния: WRS – Llámame
  • Португалия: Маро – Saudade, saudade
  • Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  • Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  • Франция: Алван и Ахез – Fulenn
  • Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  • Армения: Роза Линн – Snap
  • Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
  • Испания: Шанель – SloMo
  • Нидерланды: S10 – De diepte
  • Украина: Kalush Orchestra – Stefania
  • Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  • Литва: Моника Лю – Sentimentai
  • Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
  • Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
  • Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
  • Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
  • Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
  • Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  • Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
  • Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
  • Польша: Ochman – River
  • Сербия: Konstrakta– In Corpore Sano
  • Эстония: Stefan – Hope

Где смотреть финал Евровидения 2022

В Украине прямая трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени на телеканале UA: Культура.

Также конкурс можно будет смотреть онлайн на диджитал-платформах Суспільного и с телефона в приложении Дія.

Где смотреть Евровидение в других странах

  • В Польше Евровидение транслирует канал TVP,
  • в Чехии - СТ,
  • в Германии - ARD,
  • в Италии - RAI,
  • во Франции - FT.

С полным списком вещателей можно ознакомится на официальном сайте конкурса.

Как голосовать в финале Евровидения-2022

Украинцы, которые находятся за пределами Украины и имеют европейские номера, голосуют по таким же правилам. То есть, те, кто живет в странах-участницах финала могут голосовать за любого фаворита, но не за представителя страны, в которой они проживают.

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