Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление Украины

Евровидение 2022 / eurovision.tv

В Италии, в городе Турин, 14 мая пройдет гранд-финал Евровидения-2022, по результатам которого определится победитель 66-го песенного конкурса.

В финале примут участие 25 стран. Украина выступила в первом полуфинале и уверенно прошла в финал по сумме баллов жюри и голосов зрителей.

Также в финале выступят страны Большой пятерки.

Кто выступит в финале Евровидения-2022

Чехия: We Are Domi – Lights Off

Румыния: WRS – Llámame

Португалия: Маро – Saudade, saudade

Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

Франция: Алван и Ахез – Fulenn

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Армения: Роза Линн – Snap

Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi

Испания: Шанель – SloMo

Нидерланды: S10 – De diepte

Украина: Kalush Orchestra – Stefania

Германия: Малик Гаррис – Rockstars

Литва: Моника Лю – Sentimentai

Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black

Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You

Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól

Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

Польша: Ochman – River

Сербия: Konstrakta– In Corpore Sano

Эстония: Stefan – Hope

Где смотреть финал Евровидения 2022

В Украине прямая трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени на телеканале UA: Культура.

Также конкурс можно будет смотреть онлайн на диджитал-платформах Суспільного и с телефона в приложении Дія.

Где смотреть Евровидение в других странах

В Польше Евровидение транслирует канал TVP,

в Чехии - СТ,

в Германии - ARD,

в Италии - RAI,

во Франции - FT.

С полным списком вещателей можно ознакомится на официальном сайте конкурса.

Как голосовать в финале Евровидения-2022

Украинцы, которые находятся за пределами Украины и имеют европейские номера, голосуют по таким же правилам. То есть, те, кто живет в странах-участницах финала могут голосовать за любого фаворита, но не за представителя страны, в которой они проживают.

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