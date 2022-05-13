Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление Украины

В финале Евровидения в Турине примут участие 25 стран.
В Италии, в городе Турин, 14 мая пройдет гранд-финал Евровидения-2022, по результатам которого определится победитель 66-го песенного конкурса.
В финале примут участие 25 стран. Украина выступила в первом полуфинале и уверенно прошла в финал по сумме баллов жюри и голосов зрителей.
Также в финале выступят страны Большой пятерки.
Кто выступит в финале Евровидения-2022
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Румыния: WRS – Llámame
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Франция: Алван и Ахез – Fulenn
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap
- Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
- Испания: Шанель – SloMo
- Нидерланды: S10 – De diepte
- Украина: Kalush Orchestra – Stefania
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
- Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
- Польша: Ochman – River
- Сербия: Konstrakta– In Corpore Sano
- Эстония: Stefan – Hope
Где смотреть финал Евровидения 2022
В Украине прямая трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени на телеканале UA: Культура.
Также конкурс можно будет смотреть онлайн на диджитал-платформах Суспільного и с телефона в приложении Дія.
Где смотреть Евровидение в других странах
- В Польше Евровидение транслирует канал TVP,
- в Чехии - СТ,
- в Германии - ARD,
- в Италии - RAI,
- во Франции - FT.
С полным списком вещателей можно ознакомится на официальном сайте конкурса.
Как голосовать в финале Евровидения-2022
Украинцы, которые находятся за пределами Украины и имеют европейские номера, голосуют по таким же правилам. То есть, те, кто живет в странах-участницах финала могут голосовать за любого фаворита, но не за представителя страны, в которой они проживают.
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