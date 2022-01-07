Евровидение-2022 - список артистов, которые примут участие в национальном отборе

Кто выразил желание отстоять честь нашей страны на международном песенном конкурсе.
Украинское издание Muzvar опубликовало инсайдерскую информацию, согласно которой уже известны некоторые артисты, которые подали заявку на национальный отбор в конкурсе Евровидение-2022.
Традиционно перед прослушиваниями артистов проверят на участие и выступления в России, Беларуси и оккупированных территориях.
Организаторы нацотбора UA: Суспільне намекают, что зрителей в этом году ждут не только новые лица, но и новый формат конкурса.
Среди тех, кто уже подал или будет подавать заявку и желает представить Украину на конкурсе Евровидение-2022:
- Wellboy
- ROXOLANA
- hurtom
- GORIM!
- Cloudless
- Michael Soul
- LAURA MARTI
- SOWA
- ТОНКА
- Nazar YA
- Софія Іванько
- Софія Шанті
- Eria
- IDXO
- Uliana Royce
- Alina Pash.
Также некоторые украинские артисты получили личное приглашение от оргкомитета национального отбора. Известно, что такоей чести удостоились Анна Тринчер (она отказалась от участия) и LAUD (его решение пока не известно).
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Ранее ведущая 1+1 Соломия Витвицкая показала редкие кадры с красавцем-братом.
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