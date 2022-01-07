Евровидение-2022 - список артистов, которые примут участие в национальном отборе

Евровидение 2022 - кто примет участие в нацотоборе / Коллаж

Украинское издание Muzvar опубликовало инсайдерскую информацию, согласно которой уже известны некоторые артисты, которые подали заявку на национальный отбор в конкурсе Евровидение-2022.

Традиционно перед прослушиваниями артистов проверят на участие и выступления в России, Беларуси и оккупированных территориях.

Организаторы нацотбора UA: Суспільне намекают, что зрителей в этом году ждут не только новые лица, но и новый формат конкурса.

Среди тех, кто уже подал или будет подавать заявку и желает представить Украину на конкурсе Евровидение-2022:

Wellboy

ROXOLANA

hurtom

GORIM!

Cloudless

Michael Soul

LAURA MARTI

SOWA

ТОНКА

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

Eria

IDXO

Uliana Royce

Alina Pash.

Также некоторые украинские артисты получили личное приглашение от оргкомитета национального отбора. Известно, что такоей чести удостоились Анна Тринчер (она отказалась от участия) и LAUD (его решение пока не известно).

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