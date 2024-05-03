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Евгений Кошевой рассказал, кто из "Квартала" отправился служить

Дмитрий Видоменко
3 мая 2024, 04:30
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Известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировал службу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95" Александра Пикалова в Нацгвардии
Пикалов, Кошевой
Евгений Кошевой рассказал, кто из "Квартала" служить в Нацгвардии / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский комик и руководитель проекта "Вечерний Квартал" Евгений Кошевой рассказал в интервью, что два артиста студии "Квартал 95" ‒ один из основателей Александр Пикалов и Владимир Мартынец служат в Национальной гвардии.

Он объяснил, что в отдельных концертах "Вечернего Квартала" оба артисты принимают участие ‒ но для этого нужно писать руководству их подразделений Нацгвардии официальные письма с просьбой об увольнительной.

"Саша Пикалов и Вова Мартинец служат в своих частях и выполняют те задачи, которые ставит перед ними их руководство. Чтобы ребят в тот или иной день отпустили на концерт или на выезд с выступлениями для тех же военных, мы заранее пишем официальное письмо с датами концертов и просьбой отпустить. И такие письма мы пишем и по поводу других военнослужащих, которые участвуют в наших концертах или съемках. Бывает, что не отпускают. Но и отпускают также", – рассказал он.

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Актер Владимир Мартынец / скриншот из видео

Кто такой Евгений Кошевой?

Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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Вечерний квартал Евгений Кошевой новости шоу бизнеса Александр Пикалов
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