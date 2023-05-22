Арестовича застукали на пляже в Израиле - СМИ

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович был замечен на пляже в Израиле.
Как сообщает Telegram-канал Harley Quinn, там он нежился на солнышке вместе со своей семьей.
"Вычеркиваю Арестовича из списка крашей этого сезона. Это же надо было такое брюхо отъесть. Просто сейчас. Пляж в Тель-Авиве. С женой и ребенком", – говорится в сообщении.
Как бывший советник ОП уехал за границу, неизвестно. В настоящее время в Украине действует запрет на выезд военнообязанным мужчинам.
Право на выезд за границу, в частности, предоставляется мужчинам, имеющим в своей семье не менее трех детей в возрасте до 18 лет. Однако старшая дочь Арестовича уже совершеннолетняя, потому под этот закон он не попадает.
Зашквар Арестовича и увольнение из ОП
Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины.
После этого в Воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.
Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.
Спустя некоторое время Арестович отозвал свои извинения и вновь стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина.
Наконец утром во вторник, 17 января, Арестович заявил о том, что написал заявление об отставке.
Смотрите видео о том, что Арестович заявлял о наступлении ВСУ:
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