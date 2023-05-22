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Арестовича застукали на пляже в Израиле - СМИ

Мария Тупик
22 мая 2023, 18:53 обновлено 22 мая, 19:07
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Как бывший советник ОП уехал за границу, неизвестно. В настоящее время в Украине действует запрет на выезд военнообязанным мужчинам.
Арестович в Израиле
Арестович в Израиле / Коллаж Главред, фото Harley Quinn

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович был замечен на пляже в Израиле.

Как сообщает Telegram-канал Harley Quinn, там он нежился на солнышке вместе со своей семьей.

"Вычеркиваю Арестовича из списка крашей этого сезона. Это же надо было такое брюхо отъесть. Просто сейчас. Пляж в Тель-Авиве. С женой и ребенком", – говорится в сообщении.

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Как бывший советник ОП уехал за границу, неизвестно. В настоящее время в Украине действует запрет на выезд военнообязанным мужчинам.

Право на выезд за границу, в частности, предоставляется мужчинам, имеющим в своей семье не менее трех детей в возрасте до 18 лет. Однако старшая дочь Арестовича уже совершеннолетняя, потому под этот закон он не попадает.

Арестович в Израиле
Арестович в Израиле / Harley Quinn

Зашквар Арестовича и увольнение из ОП

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины.

После этого в Воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Спустя некоторое время Арестович отозвал свои извинения и вновь стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина.

Наконец утром во вторник, 17 января, Арестович заявил о том, что написал заявление об отставке.

Смотрите видео о том, что Арестович заявлял о наступлении ВСУ:

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