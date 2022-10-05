"Это Вова Зеленский, которого я знаю": Данилко рассказал, как война изменила президента

В условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Александрович ведет себя самым должным образом, считает шоумен.
Шоумен Андрей Данилко хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и прокомментировал его роль на этой должности.
В интервью DW он заявил, что в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Александрович ведет себя самым должным образом
"Я очень хорошо знаю Зеленского. Я вообще не удивляюсь. Это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил совершенно правильно. И эта ситуация, как бы противно это не звучало, пошла ему на пользу", — сказал Данилко.
Артист считает, что в начале, когда Зеленский только вступил на пост президента, он не знал, как себя вести. Чего не скажешь о нем сейчас:
"Вот он тогда, в самом начале, не знал, как себя вести. Он перестал хотеть понравиться. То, что свойственно артисту. Политик должен думать о своем народе, если мы говорим о президенте. Владимир Александрович в этой ситуации ведет себя "по-пацански", – высказался Данилко.
Напомним, ранее украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.
Также Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину.
В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.
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