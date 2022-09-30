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Сердючка с "мамой" в стрингах собрались на Щекавицу

30 сентября 2022, 17:10

Украинцы славятся своим чувством юмора даже в самых апокалиптических ситуациях.

Андрей Данилко
Андрей Данилко / СТБ

Украинский артист Андрей Данилко, который исполняет роль проводницы Верки Сердючки, показал, как он готовится к Щекавице.

На своей странице в Instagram, артист опубликовал фото в стрингах со своей "мамой" и написал, что к Щекавице они готовы. "Мы почти на месте", - написал артист.

Сердючка с

Отметим, что недавно в соцсетях разлетелась шутка о том, что в момент ядерного удара киевляне соберутся на групповую оргию на Щекавице. Шутка касается возможного ядерного удара умалишенного президента соседнего государства, а также того, как можно провести последние минуты жизни.

Отметим, ранее спикер президента Украины Сергей Никифоров потроллил пользователя, который прокомментировал пост пресс-секретаря в социальной сети Facebook.

В частности, когда Никифоров анонсировал предстоящее срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, один из пользователей пошутил и вспомнил свежий мэм о Щекавице. Недавно в соцсетях разлетелась шутка о том, что в момент ядерного удара киевляне соберутся на групповую оргию на Щекавице.

"Нам на Щекавиці збиратися чи іще зарано?" - пошутил пользователь. На что спикер президента не менее искрометно ответил: "А ви без нагоди не можете тойво?".

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Андрей Данилко
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