"Это та, о которой я пою": Винник открыто назвал имя своей жены

Украинский певец раскрыл тайну своей личной жизни после того, как она много лет оставалась за огромными замками.

https://stars.glavred.info/eto-ta-o-kotoroy-ya-poyu-vinnik-otkryto-nazval-imya-svoey-zheny-i-zagovoril-o-syne-10482214.html Ссылка скопирована

Олег Винник назвал имя своей жены и рассказал о сыне / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia

Известный украинский певец Олег Винник после длительного исчезновения открыто рассказал о своей жене и сыне. Он официально признался, что женат и назвал имя своей любимой. Это все он рассказал во время интервью Виктории Курочке для ее YouTube-проекта "КРП".

Он очень долгое время держал в секрете свою личную жизнь. Винник прямо сказал, что он женат на своей бэк-вокалистке Таюне и у них есть сын. Стоит отметить, что фанаты давно догадывались об этом романе.

"Таюне – это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Мама ее называла Таюне", – сказал Винник.

видео дня

Певец также признался, что жил в Германии со своей женой и сыном еще до того, как стал знаменитым в Украине. Он также рассказал, что хотел подарить жене квартиру в Германии, но у него не хватило денег.

"Несколько лет назад хотел подарить квартиру одному очень хорошему человеку, который со мной. Жене, конечно ... Собирал те деньги в туре, но не хватило. Здесь очень дорого все", - признался певец.

В то же время Винник объяснил, почему долгое время скрывал от всех свою личную жизнь. Он не хотел, чтобы его родных преследовали журналисты.

"Я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру. Он "маленький" – руку протянет и засунет камеру в одно место. Более того, уже позвонит полицаям и скажет: "Оставьте меня в покое", – сказал Винник.

Куда пропал Олег Винник

Напомним, что Олег Винник рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз. Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся.

В Сеть попали данные по поводу диагноза Олега Винника. На этот раз, на своем канале на YouTube блогер Беспалов сфокусировался на здоровье пропавшего с горизонтов Олега Винника.

Друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Олег Винник живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

Вас также может заинтересовать: