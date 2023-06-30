УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это та, о которой я пою": Винник открыто назвал имя своей жены

Ангелина Подвысоцкая
30 июня 2023, 19:55 обновлено 30 июня, 20:08
51
Украинский певец раскрыл тайну своей личной жизни после того, как она много лет оставалась за огромными замками.
Олег Винник и Таюне
Олег Винник назвал имя своей жены и рассказал о сыне / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/taunetaisia

Известный украинский певец Олег Винник после длительного исчезновения открыто рассказал о своей жене и сыне. Он официально признался, что женат и назвал имя своей любимой. Это все он рассказал во время интервью Виктории Курочке для ее YouTube-проекта "КРП".

Он очень долгое время держал в секрете свою личную жизнь. Винник прямо сказал, что он женат на своей бэк-вокалистке Таюне и у них есть сын. Стоит отметить, что фанаты давно догадывались об этом романе.

"Таюне – это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Мама ее называла Таюне", – сказал Винник.

видео дня

Певец также признался, что жил в Германии со своей женой и сыном еще до того, как стал знаменитым в Украине. Он также рассказал, что хотел подарить жене квартиру в Германии, но у него не хватило денег.

"Несколько лет назад хотел подарить квартиру одному очень хорошему человеку, который со мной. Жене, конечно ... Собирал те деньги в туре, но не хватило. Здесь очень дорого все", - признался певец.

В то же время Винник объяснил, почему долгое время скрывал от всех свою личную жизнь. Он не хотел, чтобы его родных преследовали журналисты.

"Я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру. Он "маленький" – руку протянет и засунет камеру в одно место. Более того, уже позвонит полицаям и скажет: "Оставьте меня в покое", – сказал Винник.

Куда пропал Олег Винник

Напомним, что Олег Винник рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз. Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся.

В Сеть попали данные по поводу диагноза Олега Винника. На этот раз, на своем канале на YouTube блогер Беспалов сфокусировался на здоровье пропавшего с горизонтов Олега Винника.

Друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Олег Винник живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

Вас также может заинтересовать:

шоу-бизнес Олег Винник новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Кишиневе россиянин открыл стрельбу в аэропорту: есть погибшие

В Кишиневе россиянин открыл стрельбу в аэропорту: есть погибшие

19:04 Мир
"Не дадим больше денег Украине": пропутинский Орбан выдал скандальное заявление

"Не дадим больше денег Украине": пропутинский Орбан выдал скандальное заявление

18:23 Мир
Оккупанты собрали "мощную группировку": Череватый - о тяжелых боях под Бахмутом

Оккупанты собрали "мощную группировку": Череватый - о тяжелых боях под Бахмутом

18:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:55

"Это та, о которой я пою": Винник открыто назвал имя своей жены

19:43

В Донецке свирепая женщина нокаутировала девушку из-за украденого шашлыка

19:30

"Я оттуда не вернусь!": на фронте погиб 24-летний воин, который предсказал свою смерть

19:20

Пригожин оказал Путину услугумнение

19:04

В Кишиневе россиянин открыл стрельбу в аэропорту: есть погибшие

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:23

"Не дадим больше денег Украине": пропутинский Орбан выдал скандальное заявление

18:17

Оккупанты собрали "мощную группировку": Череватый - о тяжелых боях под Бахмутом

18:14

Россияне жестоко обстреляли школу в Донецкой области: есть жертвы и раненые

18:12

Мужчина регулярно сжигает молотый кофе и показывает, как ему это помогаетВидео

Реклама
18:11

Польша ставит вопрос ребром: требует ядерного оружия

17:41

Дочь Киркорова удивила злым и завистливым лицом на дне рождении брата

17:40

Суд передал Жеваго чужую компанию на основе распечаток электронной почты - СМИ

17:06

Как готовить свежую брокколи на сковороде: секрет вкусного овоща

16:56

Остапа Ступку будут судить из-за пьяного ДТП, которое он совершил в центре Киеве

16:50

Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

16:37

Готовим очень сочный шашлык: топ секретов опытных мангальщиков

16:20

Наоми Кемпбелл стала мамой во второй раз

16:15

Переживут всех: астрологи рассказали, какие знаки зодиака живут дольше всех

16:12

Если РФ подорвет ЗАЭС, Украина все узнает через несколько часов – Энергоатом

16:09

Как за 20 секунд почистить карася от чешуи и не испачкать кухню: безумные фокусы

Реклама
16:02

Стартовала регистрация на главный марафон страны новости компании

15:59

Еще одна страшно красивая: в РФ выбрали "Мисс Москву"

15:52

"Часть могут взорвать": Буданов раскрыл вероятный сценарий теракта на ЗАЭС

15:49

Путин выставлен полным идиотом: эксперт заявил о продолжении мятежа

15:43

Для чего пить липовый чай: удивительная польза и свойства ароматного чая

15:39

В каком возрасте нужно крестить ребенка: ответы на самые спорные вопросы

15:21

Залужный рассказал о своих страхах и упомянул "Вагнер"

15:06

Сын российского актера-"путиниста" выпал из окна

15:04

"Это самоубийство": в ОП резко ответили на бред Трампа насчет войны в Украине

15:01

Зеленский срочно приказал Залужному и Наеву усилить границы с Беларусью

14:52

Залужный - об угрозе ядерного удара: "Ну что, сдаваться?"

14:47

Зеленский подписал закон об увеличении доплат и отпусков военным

14:39

Директор МАГАТЭ выдал дикое заявление о ЗАЭС: "Все может случиться"

14:38

Что будет с организмом, если есть мороженое каждый день: удивительные последствия

14:13

Угроза удара ЧВК Вагнера из Беларуси: эксперт предупредил о рисках для Украины

13:50

В момент мятежа Вагнера все бежали, Пригожин зашел бы в пустой Кремль – Буданов

13:37

ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

13:33

Верховный суд призывают дать "зеленый свет" реставрации усадьбы Терещенко

13:14

"Это не шоу": Залужный резко ответил критикам насчет темпов контрнаступления ВСУ

13:01

Украина должна выйти на границы 1991-го до конца года – Буданов

Реклама
12:58

Инновационные финансовые инструменты будут стимулировать трудовую миграцию - Руслан Алиев актуально

12:43

Большинство делают это неправильно: как правильно обрезать пионы на зиму

12:22

Повышение пенсий в Украине с 1 июля: кому увеличат выплаты на 20%

12:06

"Головорез" промахнулся, его слабость растет: Путин попал на обложку The Economist

12:05

Гороскоп на завтра 1 июля 2023: Рыбам – достижения, Тельцу – новый взгляд

11:46

ВСУ наступают по всем направлениям, инициатива перехвачена – Минобороны

11:37

Суровикин был тайным VIP-членом ЧВК Вагнера: журналисты CNN раскрыли детали

11:09

ФСБ РФ получила задачу убить Пригожина ― Буданов

11:00

Война давит на гривну: экономист рассказал, что будет с долларом до конца года

10:51

Устранение Путина и ликвидация Пригожина: эксперт дал прогноз и назвал сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять