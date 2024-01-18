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"Это не нормально": стало известно, почему в России везде стали банить Киркорова

Алена Кюпели
18 января 2024, 22:39
Сергей Соседов полагает, что Киркоров за время своей карьеры сильно надоел.
Соседов назвал причину, по которой Киркорова больше не ходят в РФ
Соседов назвал причину, по которой Киркорова больше не хотят в РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov, sosedov.sergey

Российский пропагандист и неудачник, музыкальный критик Сергей Соседов, который несколько лет снимался в украинском шоу, а теперь поддерживает нападение России на Украину, пояснил, почему из всех эфиров стали вырезать путиниста, певца Филиппа Киркорова.

По информации пропагандистского СМИ РФ "Экспресс газеты", Соседов считает, что дело не в скандальной вечеринке блогерши Ивлеевой, куда наведался Киркоров, а в том, что публика от него просто устала. В этом смысле скандал с вечеринкой Ивлеевой — лишь повод для того, чтобы задвинуть Киркорова подальше, убежден Соседов.

"Я думаю, все пройдет, конечно. Он будет на экранах и везде, это не отразится никак на его карьере. Просто это пауза какая-то, он уже поднадоел, потому что на всех каналах. Абсолютно везде. Так не должно быть, это ненормально", — заключил "критик".

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К слову, пропагандисты также написали, что Киркорова вырезали даже из комедии "Сваты", снятой почти 10 лет назад.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

До этого, певец-путинист Филипп Киркоров получил под елочку за плохое поведение не уголь и не розги, а судебный иск. Причем за нанесение телесных повреждений.

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Филипп Киркоров Сергей Соседов новости шоу бизнеса
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