"Это нацизм 21-го века": Вакарчук рассказал белорусам правду про жестокость российских оккупантов

Святослав Вакарчук назвал военную политику Кремля нацизмом 21 века / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук дал интервью для белорусского интернет-портала Зеркало.

С начала войны в Украине музыкант записался в ряды Территориальной обороны, а также получил звание лейтенанта ВСУ. Сейчас он ездит по городам, тыловым и прифронтовым, перевозит гуманитарную помощь, дает концерты, общается с пострадавшими от российской агрессии украинцами.

На вопрос, что его мотивирует сейчас, Вакарчук ответил: "Я не могу иначе. Это моя страна, другой у меня нет. Я ее слишком люблю. Для меня свобода выбора и достоинство — это главные ценности в жизни. Я вижу, что Украина выбрала эти ценности как свои базовые. И сейчас их нужно защищать. Если мы этого не сделаем, то российский солдат растопчет их своим сапогом и я не смогу показать маленькому сыну, что мы построили в нашей стране то, к чему стремились".

К великому сожалению музыканта, он, путешествуя по просторам нашей Родины, отметил: безопасных мест в Украине не осталось - никогда не знаешь, куда вражеская ракета попадет в этот раз.

"Россияне бомбят всю Украину, они используют все, что можно. Они стреляют по мирным целям и обычным людям, убивая женщин и детей. Они целятся в роддома и дома престарелых. Иначе, чем нацизм 21-го века, я все это назвать не могу. ... Российская пропаганда может говорить все, что угодно. Геббельс — студент первого курса по сравнению с тем, что сегодня они себе позволяют. Они не слышат и не видят реальность. А, возможно, просто не хотят. Я перестал анализировать их поступки. Никто никогда России это не простит. И ответственность будет лежать не только на Путине, а на всех российских гражданах, которые это допустили", - подчеркнул певец.

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Ранее украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что президенту России Владимиру Путину для полного сходства с Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины.

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