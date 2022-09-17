"Это хитрая схема": Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию

Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию / instagram.com/alla_orfey/

Певица Алла Пугачева не так давно вернулась на родине. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

Адвокат Андрей Алешкин уверен, что у Аллы Борисовны накопились дела по недвижимости.

"Я думаю, Максим Галкин мог переписать собственность на Аллу Пугачеву. Ведь юморист скоро потеряет резидентство. Думаю, Примадонна вернулась не просто так и никуда из России пока не поедет. Возможно, это хитрая схема – Пугачева приехала спасать недвижимость", - высказался адвокат.

Правозащитник рассказал, что налоговыми резидентами признаются физические лица, которые находились в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Эти дни могут идти с перерывами, главное, чтобы в общей сложности их было не меньше.

"Потеря резидентства – это серьезная история, потому что налоговых вычетов никаких нет, и процент выше платить по всей недвижимости. У Пугачевой и Галкина есть и автомобили, и дома, и пресловутый замок. Если шоумен перестанет быть резидентом, то обслуживание замка увеличится в разы. Возможно, юмористу придется даже его продать, потому что содержать его он не сможет. Думаю, он прислал Аллу Борисовну переписать на себя замок, чтобы платить налоги по-старому", - пояснил эксперт.

Ранее российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян решил присоединиться к травле Аллы Пугачевой, которая на прошлой неделе вернулась в РФ. Режиссер поддержал еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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