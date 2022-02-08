"Это грех": Максим Галкин рассказал о своих трудностях родительства

Галкин поделился трудностями в родительстве / УНИАН

Российский шоумен и юморист Максим Галкин - супруг Примадонны Аллы Пугачевой, рассказал своим поклонникам о том, что считает самым трудным, будучи родителем. Откровениями звезда поделился в Instagram-stories

"Подсказать вовремя, рассмотреть плохое/хорошее, наставить на верный путь ненавязчиво, остаться детям другом в любом возрасте", - сказал Галкин о своих трудностях быть отцом двойняшек.

Также шоумен признался фанатам, как относится к экономии средств на своей звездной супруге.

Он отрицательно покачал головой и сказал, что "это грех".

Ранее Главред писал о том, что муж Примадонны Максим Галкин выложил в Instsgram фото с Аллой Пугачевой и их детьми-двойняшками - Гарри и Лизой. В кадре Пугачева предстала в черном балахонистом платье длины миди. Свой образ она дополнила она ботинками-челси, модной массивной цепочкой. черной сумочкой.

Напомним, Галкин показал Пугачеву в спортивном костюме.

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